Avengers: Doomsday: il cast si riunisce e nuovi attori si uniscono al progetto Marvel

In queste ore, il cast di Avengers: Doomsday si è ritrovato per assistere alla visione di Thunderbolts, un evento che ha suscitato grande attesa tra i fan del Marvel Cinematic Universe. La mega-produzione, attualmente in fase di riprese, promette di portare sul grande schermo un mix di personaggi iconici e nuove aggiunte, ampliando ulteriormente l’universo narrativo della Marvel. Con l’uscita di nuove informazioni, i fan sono ansiosi di scoprire chi saranno gli attori che si uniranno ai già noti membri del cast.

Le rivelazioni di Jeff Sneider

Il noto giornalista Jeff Sneider ha recentemente condiviso una lista di attori che potrebbero unirsi al cast di Avengers: Doomsday. Sebbene Sneider abbia avvertito che non ci sono certezze assolute riguardo alla composizione finale del cast, le sue informazioni offrono spunti interessanti. Tra i nomi che circolano, ci sono alcune sorprese che potrebbero entusiasmare i fan.

Tra i ritorni più attesi ci sono quelli di Famke Janssen e Halle Berry, che riprenderanno i loro ruoli di Jean Grey e Tempesta, rispettivamente, dalla saga degli X-Men prodotta da Fox. Questi ritorni segnano un significativo collegamento tra le diverse linee temporali e universi narrativi della Marvel. Accanto a loro, si prevede la presenza di diversi attori noti, già parte del nuovo team dei Guardiani della Galassia, il che suggerisce un crossover di personaggi che potrebbe rivelarsi epico.

Omissioni e possibili apparizioni future

Nonostante le sorprese, ci sono anche omissioni significative nella lista dei potenziali attori. Tom Holland, noto per il suo ruolo di Spider-Man, e Hugh Jackman, che ha interpretato Wolverine, non sono stati menzionati. Tuttavia, si vocifera che potrebbero tornare in Avengers: Secret Wars, un altro atteso capitolo del Marvel Cinematic Universe.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, nomi come Charlie Cox, noto per il suo ruolo di Daredevil, e Oscar Isaac, che ha interpretato Moon Knight, non sono stati inclusi. Tuttavia, non si esclude la possibilità che possano apparire nel crossover previsto per il 2027, lasciando aperte molte porte per futuri sviluppi narrativi.

I nomi del cast suggeriti

La lista di atori suggerita da Jeff Sneider include nomi di grande rilievo nel panorama cinematografico. Tra questi troviamo:

Mark Ruffalo

Benedict Wong

Brie Larson

Don Cheadle

Karen Gillan

Jeremy Renner

Iman Vellani

Danai Gurira

Tessa Thompson

Ke Huy Quan

Teyonah Parris

Will Poulter

Dominique Thorne

Xochitl Gomez

Sophia Di Martino

Tatiana Maslany

Yahya Abdul-Mateen II

Kathryn Newton

Wunmi Mosaku

Lashana Lynch

Famke Janssen

Halle Berry

Kai Zen

Owen Wilson

Chris Pratt

Samuel L. Jackson

Charlize Theron

Benedict Cumberbatch

Hayley Atwell

Chris Evans

Bradley Cooper

Vin Diesel

Maria Bakalova

Questa selezione di attori suggerisce un cast variegato e ricco di talenti, pronto a portare sullo schermo una storia avvincente e piena di colpi di scena.

Scene post-credit e collegamenti tra i film

Un ulteriore dettaglio emerso riguarda la scena post-credit di Thunderbolts, che è stata girata sul set di Avengers: Doomsday. Questo collegamento tra i due film non solo crea un’aspettativa maggiore per i fan, ma sottolinea anche l’importanza di una narrazione coesa all’interno del Marvel Cinematic Universe. Le scene post-credit sono diventate un marchio di fabbrica della Marvel, offrendo indizi e anticipazioni su futuri sviluppi della trama.

Con l’uscita di Avengers: Doomsday e il coinvolgimento di un cast così ricco e variegato, i fan possono aspettarsi un’esperienza cinematografica che non deluderà le aspettative. La Marvel continua a espandere il suo universo, mantenendo viva l’attenzione e l’entusiasmo del pubblico.

