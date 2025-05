Avengers: Doomsday: i Fratelli Russo in azione con gli X-Men e le Sentinelle a Londra

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le riprese di Avengers: Doomsday, il nuovo capitolo dell’universo Marvel, stanno attirando l’attenzione dei fan grazie a recenti sviluppi sul set. I Fratelli Russo, registi noti per il loro lavoro sui precedenti film degli Avengers, sembrano essere al centro di un progetto che potrebbe unire due mondi iconici: gli Avengers e gli X-Men. Un video circolato sui social media ha alimentato i rumor riguardanti una scena di combattimento tra questi due gruppi di supereroi, rendendo l’attesa per il film ancora più intensa.

Riprese nei Pinewood Studios di Londra

Attualmente, le riprese di Avengers: Doomsday si svolgono nei Pinewood Studios di Londra, un luogo noto per ospitare produzioni cinematografiche di grande rilievo. Le ultime immagini e video provenienti dal set hanno suscitato grande interesse, in particolare per quanto riguarda una scena che sembra avere luogo nella X-Mansion, la storica dimora degli X-Men. Questi dettagli sono stati catturati da fan e curiosi, che hanno condiviso il materiale sui social, contribuendo a creare un clima di entusiasmo attorno al film.

Tra le immagini più significative, spicca quella di una Sentinella abbattuta, un robot gigante che ha rappresentato una minaccia per i mutanti nei fumetti sin dalla loro prima apparizione negli anni ’60. Sebbene la testa della Sentinella non sia visibile e il corpo sia parzialmente coperto da un telo blu, alcuni dettagli, come una grande piastra toracica di colore malva e un piede gigante, sono stati chiaramente identificati. Questi elementi sembrano confermare l’ipotesi che si tratti effettivamente di una Sentinella, un nemico iconico per gli X-Men.

Sentinelle: un ritorno atteso

Le Sentinelle hanno una lunga storia nell’universo Marvel, essendo state protagoniste di numerosi fumetti e della serie animata originale degli X-Men. Tuttavia, le loro apparizioni nel cinema non sempre hanno soddisfatto le aspettative dei fan. In particolare, la versione presentata nel film X-Men: Giorni di un futuro passato ha ricevuto critiche per il design e la rappresentazione dei personaggi. Le nuove immagini dal set di Avengers: Doomsday sembrano suggerire che la Marvel stia cercando di rimediare a queste delusioni, proponendo una versione delle Sentinelle che possa finalmente rispecchiare l’iconicità di questi robot nei fumetti.

La possibilità di vedere gli X-Men e le Sentinelle interagire con gli Avengers in un unico film è un’idea che fino a poco tempo fa sembrava impossibile. La fusione di questi due universi, ora sotto l’egida della Marvel, ha generato un’aspettativa senza precedenti tra i fan, che attendono con ansia di scoprire come si svilupperà la trama e quali personaggi saranno coinvolti.

Nuove scoperte sul set

Oltre alle Sentinelle, i fan hanno anche scovato dettagli interessanti riguardo ad altri aspetti delle riprese. Recentemente, una foto di Robert Downey Jr. sul set ha catturato l’attenzione, alimentando ulteriormente le speculazioni su possibili apparizioni di personaggi storici dell’universo Marvel. Queste scoperte, unite ai rumor su scene di combattimento epiche, rendono Avengers: Doomsday uno dei film più attesi della prossima stagione cinematografica.

Con la produzione che continua a Londra, i fan possono aspettarsi ulteriori aggiornamenti e rivelazioni nei prossimi mesi. La combinazione di elementi classici e nuove interpretazioni promette di rendere questo film un evento imperdibile per gli appassionati di supereroi.

