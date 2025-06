Avengers: Doomsday e l’uso dell’Intelligenza Artificiale nella promozione cinematografica

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema è in fermento per il prossimo film della Marvel, Avengers: Doomsday, previsto per il 18 dicembre 2026. Recentemente, l’attenzione si è concentrata su due video promozionali realizzati con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, che hanno suscitato un acceso dibattito tra i fan e i professionisti del settore. Questi filmati, sebbene siano falsi, hanno raggiunto una viralità sorprendente, ingannando molti spettatori e sollevando interrogativi sull’uso dell’IA nella produzione cinematografica.

I video virali e la loro influenza

I due video promozionali, che si possono trovare in calce all’articolo, sono stati realizzati con tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, mostrando un livello di dettaglio e realismo che ha sorpreso il pubblico. Nonostante siano stati creati per ingannare, la loro qualità ha portato a una diffusione rapida e capillare, facendo credere a molti che si trattasse di leak autentici provenienti dal set di Avengers: Doomsday.

Il secondo video, in particolare, è stato concepito come un teaser trailer del film, presentando attori di spicco come Pedro Pascal, Vanessa Kirby e Benedict Cumberbatch, e richiamando scene medievali già viste in concept leak trapelati in precedenza. La reazione dei fan è stata immediata, con milioni di visualizzazioni e commenti che evidenziavano l’abilità con cui l’IA ha saputo ricreare un’atmosfera così coinvolgente.

La richiesta di regolamentazione sull’IA

L’uso di video generati dall’intelligenza artificiale ha sollevato preoccupazioni tra i fan e i professionisti del settore cinematografico. Molti di loro hanno iniziato a chiedere normative specifiche per l’uso dell’IA, dopo che un filmato artificiale del dietro le quinte di Avengers: Doomsday ha ingannato milioni di persone. La creatività e l’accuratezza di questo contenuto hanno portato a riflessioni importanti sull’etica e sull’autenticità nel mondo del cinema.

Un post sui social media ha evidenziato come, se un video simile fosse stato pubblicato cinque anni fa, sarebbe stato difficile per il pubblico riconoscerne la natura artificiale. In questo contesto, l’IA viene vista non solo come uno strumento di promozione, ma anche come una potenziale minaccia per la verità e la trasparenza nel settore. La presenza di personaggi iconici come Robert Downey Jr. nei panni del Dr. Destino e membri dei Fantastici Quattro ha ulteriormente alimentato il dibattito, rendendo evidente quanto possa essere sottile il confine tra realtà e finzione.

Il futuro di Avengers: Doomsday

Con l’uscita di Avengers: Doomsday fissata per il 18 dicembre 2026, l’attenzione dei fan rimane alta. Le recenti teorie sul logo del film e le speculazioni su possibili trame continuano a circolare, alimentando l’attesa per un progetto che promette di essere uno dei più ambiziosi della Marvel.

L’uso dell’intelligenza artificiale nella promozione cinematografica rappresenta una nuova frontiera, ma porta con sé anche sfide significative. La capacità di creare contenuti così realistici pone interrogativi su come il pubblico possa distinguere tra ciò che è reale e ciò che è generato artificialmente. Con il panorama cinematografico in continua evoluzione, sarà interessante osservare come l’industria affronterà queste questioni nei prossimi anni.

