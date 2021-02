Il franchise di “Avatar: l’ultimo dominatore dell’aria” si espande con il lancio degli Avatar Studios di Nickelodeon e un film d’animazione in lavorazione.

Avatar Studios

Nickelodeon sta lanciando Avatar Studios, una divisione progettata per creare contenuti originali che abbracciano serie animate e film basati sul mondo del franchise. I creatori originali e i produttori esecutivi Michael DiMartino e Bryan Konietzko gestiranno lo studio come co-chief e creative officer. Faranno riferimento a Ramsey Naito, Presidente della Nickelodeon Animation. Avatar Studios produrrà contenuti per piattaforme tra cui Paramount + e Nickelodeon, nonché piattaforme per terze parti e versioni cinematografiche. Il primo progetto è un film cinematografico d’animazione che dovrebbe iniziare la produzione entro la fine dell’anno.

Nickelodeon’s “Avatar: l’ultimo dominatore dell’aria”, che segue le avventure del protagonista principale Aang e dei suoi amici, che devono salvare il mondo sconfiggendo Fire Lord Ozai e ponendo fine alla guerra distruttiva con Fire Nation, è andata in onda per tre stagioni tra il 2005 e il 2008.

È stato seguito da “The Legend of Korra”, lanciato su Nickelodeon nel 2012 e durato quattro stagioni. La proprietà è stata successivamente tradotta in una serie di graphic novel in corso scritta dal co-creatore della serie TV DiMartino, un film live-action con Dev Patel e diretto da M. Night Shyamalan. Netflix sta realizzando un live-action Avatar: The Last Airbender serie, anche se senza il coinvolgimento di Dante DiMartino e Konietzko.

L’ espansione dei mondi

“Avatar: l’ultimo dominatore dell’aria e Korra sono cresciuti almeno dieci volte in popolarità dai loro successi originali su Nickelodeon, e Ramsey Naito e io siamo incredibilmente entusiasti di avere il geniale talento di Mike e Bryan a bordo per dirigere uno studio dedicato all’espansione dei loro personaggi e mondi in nuovi contenuti e formati per i fan di tutto il mondo “, ha affermato Brian Robbins, Presidente, ViacomCBS Kids & Family.

“Le storie ei personaggi guidati dai creatori sono stati a lungo i tratti distintivi di Nickelodeon e Avatar Studios è un modo per dare a Mike e Bryan le risorse per aprire ancora di più la loro immaginazione e immergersi più a fondo nell’azione e nella mitologia di Avatar mentre noi contemporaneamente espandiamo quel mondo e il mondo dei contenuti disponibili su Paramount + e Nickelodeon “, ha aggiunto.

Maria Bruna Moliterni

25 ⁄ 02 ⁄ 2021