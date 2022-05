Avatar: La Via dell’Acqua: rilasciato il primo trailer in anteprima

Stamattina in occasione della proiezione stampa di “Doctor Strange nel Multiverso della Follia” abbiamo avuto il privilegio di assistere al primo teaser trailer di “Avatar: La Via dell’Acqua”, l’attesissimo sequel di “Avatar” che, a quasi tredici anni di distanza dal capolavoro originale, vedrà ritornare nelle sale, a partire dal prossimo 14 dicembre, il meraviglioso mondo di Pandora nell’epopea creata da James Cameron.

Avatar: la via dell’acqua: continua la minaccia umana

More leaks pics from AVATAR: The way of Water(mark) https://t.co/fdDo6HQGcd pic.twitter.com/CW85pfQY1x — Rob Halfpenny (@RobHalfpenny) May 1, 2022

Il secondo capitolo è ambientato a più di dieci anni di distanza dal primo e vede la famiglia Sully-Jake-Neytiri e i loro figli, nuovamente costretti a difendere il loro habitat dalla minaccia degli umani, pronti ad immergersi tra gli abissi più inesplorati e magici per trovare rifugio dai pericoli incombenti.

Nel cast ritroveremo, tra gli altri, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Cliff Curtis, Joel David Moore e CCH Pounder, con le new entry Edie Falco e Kate Winslet.

L’emozionante nuovo trailer

Un nuovo inquietante pericolo da combattere sta per scatenarsi nuovamente su Pandora: nel breve teaser trailer di “Avatar: La Via dell’Acqua”, che abbiamo avuto modo di vedere in anteprima con gli occhiali 3D, ritroviamo i Na’vi volare tra i cieli in groppa ai banshee, combattere in terra e dare vita a tangibili sequenze sottomarine mozzafiato.

Riabbracciamo la tecnologia 3D, quasi in un prepotente ritorno al passato, visivamente rinnovata e ad un frame rate mai visto prima, incalzante ed empatico.

Ci troviamo ancora davanti ad una tecnologia ipnotica ed immersiva, come solo James Cameron è in grado di fare, restituendo agli occhi dello spettatore un’attenzione visiva senza precedenti, grandiosa ed affascinante.

Tanta CGI e un oceano di meraviglie in questo primo straordinario trailer, assenti i dettagli sulla trama , ma visivamente unico.

Chiaretta Migliani Cavina

03/05/2022