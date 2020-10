Avatar 2: una foto di Kate Winslet sul set nel ruolo di Ronal

“Avatar 2” pubblica una foto dal set del film che ritrae Kate Winslet che durante una scena sott’acqua veste i panni di Ronal.

Un primo sguardo a Kate Winslet nei panni di Ronal in “Avatar 2”

Il produttore di “Avatar 2”, Jon Landau, pubblica la prima foto della vincitrice dell’Oscar Kate Winslet nel ruolo di Ronal, durante una scena girata sott’acqua. L’attrice si riunisce inoltre così con il regista di “Titanic” James Cameron nel sequel sci-fi del primo Avatar. L’immagine mostra l’attrice durante una motion capture all’interno di un carro armato. “Ho dovuto imparare a fare immersioni in apnea per interpretare il ruolo in Avatar 2, ed è stato semplicemente incredibile. Il mio respiro più lungo è stato di 7 minuti e 14 secondi“, ha dichiarato la Winslet durante un’intervista di The Hollywood Reporter. “Ho già detto troppo però. Sì, interpreto una persona acquatica, diciamo, una persona dell’acqua, ed è tutto ciò che posso dire“.

Per quanto riguarda invece il suo ricongiungimento con James Cameron, la Winslet ha affermato: “è stato meraviglioso lavorare di nuovo con James, siamo cambiati tanto tutti e due, ma stare di nuovo insieme sul set è stato davvero come tornare indietro nel tempo. Adesso è un regista più tranquillo e freddo sotto certi punti di vista, ma so che si sta divertendo in questo progetto, l’esperienza cambia sempre le persone“.

Cast e data d’uscita

Nel cast di Avatar 2 sono presenti Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Stephen Lang, Dileep Rao, Joel David Moore, CCH Pounder e Matt Gerald che torneranno a interpretare i ruoli del primo film, insieme a Sigourney Weaver nei panni di un nuovo personaggio. Tra, invece, le new entry ci sono appunto, oltre alla Winslet, anche Cliff Curtis nei panni di Tonowari, capo del clan popolare della barriera corallina della Metkayina, Edie Falco che interpreta il Generale Ardmore, capo dell’attività RDA su Pandora, Oona Chaplin nei panni di Varang, Michelle Yeoh nel ruolo della dottoressa Karina Mogue, Jemaine Clement nei panni di Ian Garvin, un biologo marino, mentre i personaggi di CJ Jones, Vin Diesel e Brendan Cowell non sono ancora noti.

“Avatar 2” uscirà il 16 dicembre 2022 in sala negli Stati Uniti e nel Regno Unito, mentre “Avatar 3”, “Avatar 4” e “Avatar 5” sono fissati rispettivamente per dicembre 2024, dicembre 2026 e dicembre 2028.

Giorgia Terranova