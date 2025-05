Avanti un altro! torna in prima serata su Canale 5: ecco cosa aspettarsi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il celebre game-show “Avanti un altro!” torna in prima serata su Canale 5, giovedì 29 maggio, con un nuovo appuntamento ricco di divertimento e sorprese. Condotto da Paolo Bonolis e affiancato da Luca Laurenti, il programma promette di intrattenere il pubblico con le sue caratteristiche uniche e il suo stile inconfondibile. La trasmissione, giunta alla sua quattordicesima edizione, continua a mantenere alta l’attenzione degli spettatori, grazie a un mix di giochi, battute e personaggi eccentrici.

Il format di Avanti un altro!

“Avanti un altro!” è un game-show che si distingue per la sua originalità e il suo approccio ludico. Ogni puntata presenta una serie di concorrenti che si sfidano in giochi divertenti, cercando di accumulare punti e, alla fine, di vincere un montepremi. La particolarità del programma risiede nel fatto che, per vincere il gioco finale, i concorrenti devono fornire risposte sbagliate, creando situazioni comiche e surreali.

La conduzione di Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, è un elemento chiave del successo del programma. I due presentatori, con la loro chimica e il loro umorismo, riescono a coinvolgere il pubblico e a rendere ogni puntata un’esperienza unica. La presenza di personaggi stravaganti, come Fitness, Horror e l’Agente Segreto, arricchisce ulteriormente il format, rendendo ogni episodio imprevedibile e divertente.

I personaggi del salottino

Uno degli aspetti più amati di “Avanti un altro!” è il “salottino” capitanato da Miss Claudia, interpretata da Claudia Ruggeri. Qui, i concorrenti interagiscono con una serie di personaggi eccentrici, ognuno con il proprio stile e la propria personalità. Tra le figure più iconiche ci sono il Coreografo e il Bonus Daniel Nilsson, che contribuiscono a creare un’atmosfera di leggerezza e divertimento.

La creazione di questi personaggi è il risultato di un lavoro di squadra tra il conduttore e gli autori, che hanno selezionato i concorrenti attraverso migliaia di casting in tutta Italia. La società SDL2005, che si occupa della ricerca del cast e del pubblico, ha giocato un ruolo fondamentale nel dare vita a questo universo colorato e variegato.

Un successo internazionale

Il format di “Avanti un altro!” non è solo un fenomeno italiano, ma ha trovato successo anche all’estero. Esportato in diversi paesi come Spagna, Albania, Ungheria e Brasile, il programma ha dimostrato di avere un appeal universale. Ogni versione locale ha saputo adattarsi alle peculiarità culturali del proprio pubblico, mantenendo intatta l’essenza del format originale.

La capacità di Paolo Bonolis e del suo team di rinnovare e adattare il programma ha permesso a “Avanti un altro!” di rimanere rilevante nel panorama televisivo, continuando a intrattenere generazioni di spettatori. La seconda puntata di questa edizione si preannuncia ricca di sorprese e momenti esilaranti, pronta a conquistare il pubblico a partire dalle 21.30 su Canale 5.

