Michelle Hunziker conduce l’Eurovision Song Contest 2025: un sogno che diventa realtà a Basilea

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Michelle Hunziker, nota presentatrice svizzera, ha raggiunto un traguardo significativo nella sua carriera, conducendo la finale dell’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea. Questo evento, che rappresenta una delle competizioni musicali più prestigiose a livello europeo, segna un’importante tappa per Hunziker, che ha sempre sognato di partecipare a un evento di tale portata. La presentatrice ha espresso la sua emozione in un’intervista a Sorrisi e Canzoni, sottolineando quanto fosse difficile immaginare di condurre un evento del genere, soprattutto considerando che la Svizzera non vinceva da tempo.

La rappresentanza italiana e le aspettative

Per l’Italia, il rappresentante scelto per l’Eurovision è Lucio Corsi, che ha già conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo. La sua partecipazione è stata confermata dopo la rinuncia del vincitore Olly. Michelle Hunziker ha espresso il suo apprezzamento per Corsi, definendolo originale e interessante, ma ha anche sottolineato l’importanza di mantenere una posizione neutrale, in linea con la tradizione svizzera. Attraverso i suoi canali social, ha citato il brano del cantautore toscano, rivelando anche un lato personale della sua vita: «Volevo essere una dura. Nel senso che mi sono corazzata nella vita, anche fisicamente. Mia mamma mi dice che sembro un uomo con questi muscoli. È il riflesso di come vivo la vita: dura, ma con gioia».

La squadra di conduttrici e il feeling sul palco

Michelle Hunziker non sarà sola sul palco, ma sarà affiancata da due colleghe, Hazel Brugger e Sandra Studer. Le prove generali hanno già mostrato un ottimo feeling tra le tre conduttrici, che, pur essendo molto diverse tra loro, formano un mix affascinante. Hunziker ha commentato: «Siamo molto diverse, ma forse è proprio questa la cosa bella. Formiamo un bel mix». A fare il tifo per lei ci saranno le sue figlie, Aurora, Sole e Celeste, insieme al nipotino Cesare. Sebbene non possano essere presenti fisicamente, Hunziker è sicura che seguiranno lo spettacolo in televisione, dato il loro interesse per la musica.

Un evento cronometrato e senza margini di errore

In un’intervista al Corriere della Sera, Michelle ha descritto l’Eurovision come una vera e propria maratona musicale, con ritmi serrati e poco spazio per l’improvvisazione. La conduzione avverrà con un timer in mano, poiché ogni secondo è cronometrato. Hunziker ha messo in evidenza l’importanza di questo contest, definendolo serio e istituzionale, dove gli artisti rappresentano i loro paesi e hanno solo tre minuti per esibirsi. «Non vedrete la solita Michelle», ha avvertito, preparando il pubblico a un evento di grande professionalità e precisione.

Con queste premesse, l’Eurovision Song Contest 2025 promette di essere un’esperienza indimenticabile, non solo per i partecipanti, ma anche per il pubblico che seguirà l’evento da casa.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!