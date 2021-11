Austin Butler nei panni di Elvis Presley

Il primo teaser di “Elvis” vede Austin Butler nei panni di Presley, nel film diretto da Baz Luhrmann.

Pronto il film su Elvis Presley, interpretato da Austin Butler

Finalmente ci è stato concesso un primo sguardo ad “Elvis”, primo film di Baz Luhrmann dopo “Il grande Gatsby” del 2013 . Il regista australiano ha twittato un teaser del film che mostra un le prime immagini di Austin Butler (“C’era una volta a Hollywood” (2019); “I morti non muoiono” (2019)) nel ruolo del Re del Rock and Roll, sulle note dell’eterea canzone “Suspicious Minds”.

Originariamente il film doveva uscire il 3 giugno 2022, ma grazie al tweet del regista apprendiamo che l’uscita è stata posticipata al 24 giugno 2022. “Elvis” uscirà solo nelle sale e non in modo ibrido. La Warner Brothers ha cercato di cambiare il suo precedente piano di distribuzione dovuto alla pandemia, che prevedeva l’uscita del film contemporaneamente nelle sale e su HBO Max.

Il regista australiano ha scritto la sceneggiatura con il collaboratore di lunga data Craig Pearce (“Gara di ballo” (1992); “Moulin Rouge” (2001)), insieme a Sam Bromell (che ha anche i crediti per la fornitura di dialoghi aggiuntivi per “Il grande Gatsby” di Luhrmann). “Elvis” vanta anche un cast impressionante che include Tom Hanks , David Wenham ( “Il Signore degli Anelli: Le due torri” (2002)) e Olivia DeJonge ( “Will” (2011); “The Visit” (2015)).

Baz Luhrmann racconta la vita di Elvis Presley

Luhrmann torna alle sue radici musicali mentre racconta la storia della vita di Presley, vista attraverso la complicata relazione che Elvis aveva con il suo enigmatico manager, il colonnello Tom Parker, interpretato nel film da Tom Hanks. La storia abbraccia oltre 20 anni, immergendosi nelle complessità della relazione tra Presley e Parker, evidenziando la sua ascesa alla fama, ambientandola sullo sfondo del panorama culturale in evoluzione in America, un che non era poi così innocente. Al centro del viaggio di Presley ci sarà la persona più significativa e influente della sua vita: Priscilla Presley, interpretata da Olivia DeJonge.

Eleonora De Sanctis

16/11/2021