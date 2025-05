Audizioni per ‘BellaMà’: oltre 3.600 candidati per la quarta stagione del varietà di Rai2

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Lunedì 26 maggio 2025 segna l’inizio delle audizioni per la quarta stagione di ‘BellaMà‘, il popolare varietà pomeridiano di Rai2. Il programma, ideato e condotto da Pierluigi Diaco, ha attratto un numero impressionante di partecipanti, con oltre 3.600 candidati che si sono iscritti a Rai Casting per avere l’opportunità di entrare nel cast. La nuova edizione promette di essere un incontro generazionale tra la GenZ e i Boomer, un format che ha già dimostrato di riscuotere un notevole successo, con ascolti che nella terza stagione hanno raggiunto una media del 7%, toccando punte del 12.5%.

La selezione dei concorrenti

Nei mesi precedenti, la struttura di Rai Casting ha effettuato una prima scrematura, invitando circa 200 aspiranti concorrenti a presentarsi presso gli studi Dear-Fabrizio Frizzi di Roma. Le audizioni si svolgeranno fino a mercoledì 28 maggio e vedranno la partecipazione di una commissione giudicante composta da nomi noti del panorama televisivo. Tra i membri della giuria ci sono Roberta Capua, che ricopre il ruolo di madrina del programma sin dalla sua prima edizione, e Pierluigi Diaco, il conduttore e ideatore del format. A loro si uniscono Daniele Cerioni, capostruttura di Rai Intrattenimento Day Time, e gli autori Andrea Amato, Maurizio Gianotti, Filippo Mauceri e Angela Martucci.

Durante queste audizioni, la commissione avrà il compito di selezionare i concorrenti che parteciperanno alla nuova stagione. A partire dall’8 settembre, i prescelti si sfideranno ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 15.25 alle 17 su Rai2. Le prove includeranno esibizioni di canto e ballo, in un format che mira a intrattenere il pubblico e a incoronare i nuovi campioni di ‘BellaMà‘.

La programmazione delle puntate speciali

Per creare attesa attorno alla nuova stagione, Rai2 ha programmato cinque puntate speciali intitolate ‘Aspettando BellaMà‘, che andranno in onda nei pomeriggi dall’1 al 5 settembre. Queste puntate avranno come conduttrice Roberta Capua, affiancata da Domenico Restuccia e dalla partecipazione di Rosa Sorrentino, vincitrice della prima edizione del programma. Durante queste trasmissioni, verranno annunciati e presentati i 20 nuovi concorrenti, dando così il via ufficiale alla competizione.

La regia delle audizioni sarà affidata a Salvatore Perfetto, il quale guiderà il pubblico attraverso le esibizioni e le sfide dei concorrenti. L’attenzione sarà rivolta non solo alle performance artistiche, ma anche alla dinamica tra le diverse generazioni, un aspetto che caratterizza fortemente il format di ‘BellaMà‘. Con l’approccio innovativo e coinvolgente del programma, il pubblico potrà aspettarsi momenti di grande intrattenimento e emozione, mentre i concorrenti si preparano a dare il massimo per conquistare il titolo.

