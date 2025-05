Auditel del 27 maggio: Belve di Francesca Fagnani supera il supertestimone de Le Iene

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serata del 27 maggio ha visto un acceso confronto tra due programmi di punta della televisione italiana: Belve, condotto da Francesca Fagnani su Rai2, e Le Iene, in onda su Italia 1. Entrambi i programmi hanno attirato l’attenzione del pubblico, ma con risultati diversi in termini di ascolti. La quarta puntata di Belve ha registrato un notevole incremento di telespettatori, mentre Le Iene ha visto una flessione rispetto all’episodio precedente.

Belve: un’intervista che fa discutere

Nella serata di ieri, Francesca Fagnani ha ospitato tre personalità di spicco: il calciatore Mario Balotelli, l’attrice Lunetta Savino e il produttore Massimo Ferrero. Quest’ultimo, già noto per le sue controversie con la conduttrice, ha nuovamente attirato l’attenzione. Durante l’intervista, Ferrero ha chiesto di modificare una domanda, ma Fagnani ha rifiutato, scatenando una reazione intensa da parte del produttore. La tensione è stata palpabile, con Ferrero che ha reagito in modo veemente, ma fortunatamente non si sono verificati episodi di conflitto come in passato.

La puntata ha riscosso un grande successo, totalizzando 1.592.000 telespettatori e raggiungendo il 10,1% di share. Questo risultato rappresenta un significativo passo avanti rispetto alle puntate precedenti, che non erano riuscite a superare la soglia del 10% di share. In particolare, la puntata precedente si era fermata al 9,9%, evidenziando un trend positivo per il programma.

Le Iene: il supertestimone del caso Garlasco

Contemporaneamente, su Italia 1, Le Iene hanno presentato il tanto atteso supertestimone del caso Garlasco. Questo episodio ha attirato 1.628.000 telespettatori, corrispondenti al 13,3% di share. Tuttavia, il programma ha registrato una diminuzione rispetto al 14,6% di share ottenuto nella puntata precedente. Nonostante ciò, Le Iene continuano a mantenere un buon seguito, dimostrando la loro capacità di attrarre l’attenzione del pubblico su temi di cronaca e attualità.

Dati Auditel di Belve 2025

Ecco un riepilogo dei dati Auditel delle puntate di Belve per il 2025:

1^ puntata: 1.502.000 telespettatori, 9,16% di share

telespettatori, di share 2^ puntata: 1.204.000 telespettatori, 6,40% di share

telespettatori, di share 3^ puntata: 1.412.000 telespettatori, 9,9% di share

telespettatori, di share 4^ puntata: 1.592.000 telespettatori, 10,1% di share

Questi numeri evidenziano un trend di crescita per Belve, che sembra aver trovato il suo pubblico e sta guadagnando terreno nella competizione televisiva. La sfida tra i programmi continua a essere avvincente, con il pubblico che si dimostra sempre più interessato a contenuti di qualità e a interviste incisive.

