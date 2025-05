“Audiscion”: il nuovo format comico di Rai2 che rivoluziona il mondo dei talent show

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

In un panorama televisivo saturo di format simili, Rai2 introduce “Audiscion”, un programma che si distacca nettamente dai tradizionali talent show. Con un approccio fresco e divertente, il programma promette di intrattenere il pubblico attraverso la comicità, senza la pressione di competizioni e televoti. A partire dal 5 maggio, i telespettatori potranno assistere a uno spettacolo che celebra la leggerezza e il divertimento, mettendo in primo piano la risata genuina.

Un format innovativo che sfida le convenzioni

“Audiscion” viene descritto dal Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Marcello Ciannamea, come “il primo no talent italiano”. Questo nuovo format ribalta le regole dei talent show tradizionali, creando un ambiente in cui comici, musicisti, maghi e improvvisatori possono esibirsi liberamente. I conduttori, Gigi & Ross ed Elisabetta Gregoraci, assumono il ruolo di giudici, ma in un contesto che ricorda la commedia dell’arte, dove l’obiettivo principale è far ridere.

Il pubblico non è solo spettatore, ma diventa parte attiva dello spettacolo. Infatti, chiunque desideri provare a esibirsi può farlo, trasformando il programma in un vero e proprio “speaker’s corner”. Questa interazione diretta con il pubblico crea un’atmosfera vivace e coinvolgente, dove le risate sono autentiche e non forzate.

Ospiti d’eccezione e talenti emergenti

La prima puntata di “Audiscion” si preannuncia ricca di sorprese, con la partecipazione di Francesco Pannofino, noto attore e doppiatore italiano. Insieme a lui, saliranno sul palco figure storiche della comicità come Paolo Hendel, Marco Marzocca e Alberto Farina, oltre al trio dei Cavalli Marci. Non mancheranno nemmeno le straordinarie imitazioni di Emanuela Aureli e Gabriella Germani, quest’ultima nei panni della celebre Imma Tataranni.

Il programma offre anche spazio ai giovani talenti della stand-up comedy italiana, come Nathan Kiboba, Yoko Yamada e Chiara Becchimanzi, che stanno già conquistando il pubblico con le loro esibizioni dal vivo e sui social. Il cast di “Audiscion” include anche nomi noti come Simone Schettino, Rosalia Porcaro e Max Paiella, promettendo una serata di intrattenimento variegato e di qualità.

Un trio consolidato per un programma di successo

La conduzione di “Audiscion” è affidata a Gigi & Ross ed Elisabetta Gregoraci, un trio collaudato che ha già dimostrato il proprio valore in programmi precedenti come “Made in Sud” e “Mad in Italy”. Con 25 anni di carriera artistica alle spalle, i due comici hanno costruito un legame professionale e personale che si riflette nella loro chimica sul palco.

Elisabetta Gregoraci, reduce dall’esperienza di “Questioni di stile”, torna a cimentarsi con la comicità, portando un tocco di freschezza e ironia al programma. “Audiscion” non è solo un semplice show comico, ma rappresenta una vera e propria innovazione nel panorama televisivo, offrendo un’alternativa divertente e spensierata ai format tradizionali. Con un mix di risate e spontaneità, il programma si propone di conquistare il cuore del pubblico, promettendo serate all’insegna del divertimento e dell’allegria.

