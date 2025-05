Attesa per il film di Formula 1 con Brad Pitt: durata e dettagli sulla produzione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il nuovo film dedicato al mondo delle corse di Formula 1, con Brad Pitt come protagonista e diretto da Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick, sta per arrivare nelle sale. Recenti anticipazioni hanno rivelato informazioni interessanti sulla durata del film, che si preannuncia come uno dei titoli più attesi dell’estate 2025.

Durata ufficiale del film

Secondo quanto riportato da AMC, il film di Formula 1 avrà una durata di 150 minuti, ovvero due ore e mezza. Questa informazione è stata diffusa attraverso il sito ufficiale della catena di cinema, in occasione delle prevendite per una proiezione speciale dedicata ai fan. La conferma della durata suggerisce che si tratti di un dato ufficiale, aumentando le aspettative per questo progetto cinematografico.

Un film che promette emozioni

F1 si presenta come un’opera cinematografica che mira a catturare l’attenzione degli spettatori, grazie alla sua produzione di alto livello. Con la recente pubblicazione del primo trailer completo, il film ha mostrato un’atmosfera elettrizzante simile a quella di Top Gun: Maverick, anch’esso diretto da Kosinski. La produzione, realizzata da Apple Studios e distribuita da Warner Bros Pictures, ha utilizzato tecniche di ripresa innovative, promettendo un’esperienza visiva coinvolgente e dinamica.

Dettagli sulla produzione

Le riprese di F1 sono iniziate nel luglio 2023 e si sono protratte per 16 mesi, fino a dicembre 2024. Durante questo periodo, il team di produzione ha avuto l’opportunità di girare diverse scene in occasione dei veri gran premi di Formula 1, portando così un tocco di autenticità al film. Brad Pitt interpreta il ruolo di un ex pilota di Formula Uno che decide di tornare in pista per fare da mentore a una giovane promessa, interpretata da Damson Idris. Questo aspetto del film potrebbe attrarre non solo gli appassionati di corse, ma anche coloro che amano le storie di crescita e di sfide personali.

Uscita nelle sale italiane

In Italia, il film F1 è atteso per il 25 giugno 2025, distribuito da Warner Bros. La data di uscita si avvicina rapidamente, e l’attesa cresce tra i fan del genere e gli amanti del cinema. Con un cast di alto profilo e una produzione di qualità, F1 si preannuncia come un evento cinematografico da non perdere.

Con il suo mix di azione, emozione e una storia avvincente, il film di Formula 1 potrebbe diventare uno dei titoli di punta della stagione estiva, attirando un pubblico variegato e appassionato.

