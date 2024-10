Attesa alle stelle per Joker: Folie à Deux e le sue potenzialità agli Oscar 2025

Il nuovo capitolo della saga di Joker, intitolato “Folìe à Deux“, suscita un grande interesse tra gli appassionati del cinema, specialmente per il suo potenziale nelle nomination agli Oscar del 2025. Dopo il trionfo della pellicola precedente, che ha ricevuto 11 nomination e conquistato due statuette agli Oscar del 2020, molti si chiedono quale sarà il destino del nuovo film in questa prestigiosa competizione.

Joaquin Phoenix e il suo legame con Joker

Joaquin Phoenix, che torna a vestire i panni di Arthur Fleck, noto anche come Joker, ha già scritto la storia degli Academy Awards nel 2020, vincendo il premio come miglior attore protagonista. La sua interpretazione ha ricevuto elogio universali, contribuendo a far di Joker un classico moderno e un punto di riferimento nel panorama cinematografico. Ma ci si interroga su quanto possa influire questa storicità sul suo percorso verso i prossimi Oscar.

L’aspetto interessante è che Phoenix ha la possibilità di vincere un secondo Oscar per lo stesso ruolo, un evento che non si verifica frequentemente nella storia degli Academy Awards. Le regole dell’Academy non pongono limiti a una nuova nomination per lo stesso personaggio, ma la statistica rimane contro il suo cammino. Infatti, nei 97 anni di storia degli Oscar, solo un attore ha vinto due statuette per lo stesso ruolo, seppur con un’importante differenza.

Il raro precedente di Harold Russell

Nel 1946, Harold Russell ha interpretato Homer Parrish nel film “I migliori anni della nostra vita“, ottenendo due Oscar: il primo come miglior attore non protagonista e il secondo come Oscar onorario. Questa circostanza rende Phoenix il candidato in solitaria, in quanto la sua è una possibilità unica rispetto alla storia degli Oscar, riguardante il conferimento del premio alla carriera o in situazioni eccezionali.

Questo crea una rara connessione tra il suo status attuale e le aspettative per il futuro. Infatti, la storia del cinema offre pochi esempi di attori che tornano a ricevere nomination per lo stesso personaggio, una pratica più comune nei casi di diverse interpretazioni di ruoli iconici. L’eccezionalità della sua presentazione come Joker nel primo film potrebbe influenzare significativamente la percezione della critica e del pubblico sul sequel.

L’anticipazione per Oscar 2025

Osservando il panorama attuale, si stanno già delineando i probabili candidati per gli Oscar 2025, e Joker: Folìe à Deux sembra occupare una posizione privilegiata. Le aspettative sono elevate non solo per la performance di Phoenix, ma anche per la regia di Todd Phillips e per la colonna sonora, che hanno contribuito a rendere il primo film un’esperienza indimenticabile.

A prescindere dal risultato finale, la comunità cinematografica e i fan seguiranno con attenzione il percorso di Joker: Folìe à Deux all’interno della corsa per l’Oscar. La combinazione di talento, innovazione e storia dalla quale nasce questa pellicola rappresenta un elemento di forte attrazione. Gli Oscar del 2025 potrebbero vedere un’affermazione potente di una saga che ha già dimostrato di avere un impatto profondo sulla cultura popolare e sul mondo del cinema.

Guardando a questi fattori, sarà interessante osservare come l’accoglienza critica e le performance all’interno delle altre categorie modificheranno le dinamiche della corsa agli Oscar 2025.