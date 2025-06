Aste di tesori misteriosi: il nuovo programma “Cash or Trash” in onda dal 2 giugno sul Nove

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il programma “Cash or Trash – La notte dei tesori” debutterà in prima serata il 2 giugno sul Nove, presentando una serie di aste dedicate a oggetti curiosi e storici. Gli appassionati di antiquariato e collezionismo potranno assistere a quattro episodi tematici, in cui mercanti esperti si sfideranno per aggiudicarsi pezzi unici. Tra i protagonisti ci saranno il conduttore Paolo Conticini e il valutatore Alessandro Rosa, che ci guideranno alla scoperta di oggetti affascinanti e misteriosi.

Oggetti misteriosi in primo piano

La prima puntata del programma avrà come tema il “Mistero”. Tra i pezzi più intriganti che saranno messi all’asta, Alessandro Rosa ha menzionato un lucchetto particolare, dotato di quattro chiavi. Questo oggetto può essere aperto solo se si indovina la corretta sequenza di utilizzo delle chiavi. Un altro pezzo di grande interesse è un bracciale in oro rigido risalente all’Ottocento, originariamente concepito come porta veleno. Questo accessorio, oltre alla sua storia affascinante, ha la capacità di contenere piccoli oggetti, rendendolo perfetto per chi ama nascondere segreti.

Il fascino del mondo nerd

Il secondo episodio sarà dedicato al tema “Nerd”, e Paolo Conticini ha rivelato che uno degli oggetti più significativi sarà il numero 1 del fumetto di Dylan Dog. Questo fumetto ha un valore speciale per Conticini, poiché sua moglie è un’appassionata collezionista e il ricordo di quando lo leggeva da giovane lo riporta indietro nel tempo. La presenza di oggetti legati alla cultura pop e ai fumetti rappresenta un elemento di grande attrattiva per il pubblico, che potrà rivivere momenti di nostalgia e passione.

Ritorno alla televisione

Il terzo episodio, intitolato “Televisione”, presenterà oggetti iconici legati al piccolo schermo. Alessandro Rosa ha espresso il suo entusiasmo per un pupazzo di Mr. Bean, acquistato in Inghilterra e in condizioni impeccabili. Questo oggetto, con la sua giacca di tweed, rappresenta non solo un pezzo da collezione, ma anche un simbolo di un’epoca di grande comicità. Paolo Conticini ha sottolineato l’importanza delle sedie provenienti dalla scenografia del “Maurizio Costanzo Show”. Questi pezzi, realizzati a mano e decorati con i volti di personaggi celebri, hanno suscitato grande interesse tra i mercanti, evocando ricordi di un passato televisivo ricco di storie e personaggi indimenticabili.

Nostalgia e collezionismo

L’ultimo episodio sarà dedicato al tema “Aggiungi un posto a tavola”. Tra gli oggetti che verranno messi all’asta, Alessandro Rosa ha menzionato il gioco “Il pranzo è servito”, un programma cult degli Anni 80, caratterizzato da una sigla memorabile e una scenografia vivace. Paolo Conticini ha aggiunto che ci sarà anche un elegante bollitore di design, un oggetto che, sebbene non molto pratico, rappresenta un’opera d’arte.

Oggetti da non perdere

Quando si parla di collezionismo, Alessandro Rosa ha evidenziato che i giocattoli antichi, in particolare quelli di latta o da tavolo, hanno un mercato solido. Anche le ceramiche artigianali e i vetri di Murano sono molto ricercati. Paolo Conticini, pur non essendo un collezionista, ha confessato di accumulare messaggi e piccoli regali ricevuti dal pubblico, dimostrando che anche oggetti di valore affettivo possono avere un significato speciale.

Valore degli oggetti dimenticati

Infine, Alessandro Rosa ha condiviso alcuni consigli su cosa non buttare. Gli oggetti in plastica degli Anni 70 e 80, ad esempio, stanno diventando sempre più rari e potrebbero acquisire valore nel tempo. Anche articoli casalinghi e insegne pubblicitarie possono rivelarsi tesori nascosti. Con il programma “Cash or Trash”, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire il valore di oggetti che spesso vengono trascurati, rendendo ogni puntata un viaggio affascinante nel mondo del collezionismo e dell’antiquariato.

