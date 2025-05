Asta della David Lynch Collection: 450 pezzi iconici in vendita il 18 giugno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La David Lynch Collection, un insieme straordinario di 450 oggetti tra cui memorabilia, mobili e articoli di scena, sarà messa all’asta il 18 giugno. Gli appassionati del cinema di Lynch avranno l’opportunità di acquistare pezzi unici, partecipando anche online. Questa vendita, organizzata da Julien’s Auctions in collaborazione con Turner Classic Movies, rappresenta un momento significativo per i fan del regista, che hanno avuto modo di apprezzare il suo lavoro nel corso degli anni.

Dettagli dell’asta e modalità di partecipazione

L’asta della David Lynch Collection si svolgerà sia online che presso la sede di Julien’s Auctions. Gli interessati possono visitare il sito ufficiale della casa d’aste per registrarsi e partecipare. Un video promozionale mostra alcuni dei pezzi in vendita, creando un’anticipazione tra i fan e i collezionisti. La possibilità di possedere un oggetto di scena o un articolo personale del regista è un’opportunità rara, e molti sperano di aggiungere un pezzo della storia del cinema alle proprie collezioni.

La vendita all’asta non è solo un evento commerciale, ma anche un momento di riflessione per i fan di Lynch. La notizia dell’asta porta con sé una certa malinconia, poiché ricorda che il regista, noto per opere iconiche come “Twin Peaks” e “Cuore selvaggio“, non è più con noi. La sua eredità, tuttavia, continua a vivere attraverso i suoi film e i memorabilia che ora saranno disponibili per l’acquisto.

I pezzi unici della David Lynch Collection

La David Lynch Collection include una varietà di oggetti che rappresentano la carriera e la personalità del regista. Tra i pezzi in vendita ci sono strumenti musicali, opere d’arte, materiale per dipingere e complementi d’arredo. Inoltre, i fan troveranno memorabilia legate a film celebri come “Twin Peaks“, “Mulholland Drive“, “Eraserhead“, “The Elephant Man” e “Velluto blu“. Un esempio affascinante è rappresentato dai menu della tavola calda Winkie di Sunset Boulevard, utilizzati in “Mulholland Drive“.

Tra gli oggetti più significativi c’è la famosa sedia rossa da regista, con il nome di David Lynch scritto in oro, che rappresenta un simbolo del suo lavoro. Altri pezzi notevoli includono la macchina da caffè espresso del regista, la tenda rossa e il tappeto a zig-zag di “Twin Peaks“, e una mappa autografata della cittadina di Twin Peaks. Questi oggetti non solo raccontano la storia di Lynch come regista, ma offrono anche uno sguardo intimo sulla sua vita e il suo processo creativo.

La memoria di David Lynch e il suo impatto culturale

David Lynch è scomparso il 16 gennaio 2025, lasciando un vuoto nel panorama cinematografico. La sua carriera è stata segnata da opere che hanno sfidato le convenzioni e hanno spinto i confini del cinema. Nel 2024, Lynch aveva ricevuto una diagnosi di enfisema polmonare, una condizione legata al suo lungo passato da fumatore. Nonostante la sua assenza, i suoi film continuano a essere proiettati nelle sale, grazie a iniziative come la rassegna “The Big Dreamer – il Cinema di David Lynch“, organizzata da Lucky Red.

Il prossimo appuntamento per gli amanti del suo lavoro è la proiezione di “The Elephant Man“, in programma dal 16 al 18 giugno. Questa rassegna non solo celebra il suo genio creativo, ma offre anche un’opportunità per riflettere sull’impatto duraturo che Lynch ha avuto sul cinema e sulla cultura popolare. La vendita all’asta della David Lynch Collection rappresenta un modo per onorare la sua memoria, permettendo ai fan di portare a casa un pezzo della sua straordinaria eredità.

