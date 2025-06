Assenze significative nei palinsesti Rai 2025-26: Citofonare Rai2 e Alessandro Cattelan non ci saranno

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2025-26, avvenuta a Napoli, ha suscitato grande interesse e curiosità tra il pubblico e gli appassionati di televisione. Tra le novità e le conferme, si è notata l’assenza di alcuni programmi iconici, in particolare “Citofonare Rai2“, condotto da Simona Ventura e Paola Perego. Questa mancanza ha sollevato interrogativi e speculazioni sui social media, con molti utenti che si chiedono se il programma sia stato definitivamente cancellato o se ci siano piani per un suo ritorno in un secondo momento.

L’assenza di Citofonare Rai2: cancellazione o sospensione?

Durante la presentazione dei palinsesti, è emerso che “Citofonare Rai2” non figura nell’elenco dei programmi previsti per la prossima stagione. Questo ha portato a diverse congetture riguardo al futuro del programma. Secondo quanto riportato da FanPage.it, sembra che la Rai abbia deciso di sospendere il programma, ma non ci sono conferme ufficiali in merito. La mancanza di comunicazioni chiare da parte dell’azienda ha alimentato le speculazioni, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Alcune voci di corridoio suggeriscono che i dirigenti della Rai stiano considerando di riportare “Citofonare Rai2” in onda nella primavera del 2026, piuttosto che all’inizio della stagione. Tuttavia, non è certo che Simona Ventura e Paola Perego siano confermate come conduttrici. La Ventura, dopo aver avuto successo come opinionista nell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi“, potrebbe anche valutare altre opportunità, incluso un possibile passaggio a Mediaset.

Alessandro Cattelan: un futuro incerto

Un’altra assenza significativa nei palinsesti Rai è quella di Alessandro Cattelan, noto per il suo stile frizzante e coinvolgente. Sebbene sia presente con il suo show “Hot Ones Italia” su Rai Play, il suo programma principale non è stato incluso nei palinsesti. Le voci su Cattelan non mancano: si parla di un possibile ingresso nella giuria di “Italia’s Got Talent” su Disney Plus e di un futuro progetto con Mediaset, dove potrebbe condurre un nuovo game show su Canale 5.

Durante l’evento di presentazione a Napoli, il direttore Coletta ha commentato l’assenza di Cattelan, affermando: “Io lo riportai in Rai… Ritengo Alessandro un talento sicuramente complicato per la tv generalista”. Le sue parole indicano una certa apertura verso il ritorno di Cattelan, ma anche la necessità di esplorare nuovi volti e scenari per il futuro della televisione.

Prospettive future per i conduttori

Mentre il destino di “Citofonare Rai2” e di Alessandro Cattelan rimane incerto, è chiaro che entrambi i conduttori non rimarranno inattivi. Simona Ventura e Paola Perego potrebbero avere nuove opportunità in arrivo, mentre Cattelan si prepara a un tour teatrale con il suo nuovo show. L’evoluzione dei palinsesti Rai e le scelte dei conduttori potrebbero riservare sorprese nei prossimi mesi, mantenendo alta l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori.

