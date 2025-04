Assente Jenna Ortega nella stagione finale di “You”: ecco il motivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serie “You”, che ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua trama avvincente e i personaggi complessi, ha recentemente debuttato con la sua quinta e ultima stagione su Netflix. Tra le novità, spicca l’assenza di Jenna Ortega, che ha interpretato Ellie Alves nella seconda stagione. Gli showrunner della serie hanno fornito chiarimenti sul perché l’attrice non sia tornata a far parte del cast in questa fase conclusiva.

L’assenza di Jenna Ortega e il suo ruolo in “You”

Nella seconda stagione di “You”, Jenna Ortega ha vestito i panni di Ellie Alves, una giovane aspirante regista che diventa vicina di casa di Joe Goldberg, il protagonista interpretato da Penn Badgley. La sua storia si intreccia drammaticamente con quella di Joe, specialmente dopo la tragica morte della sorella Delilah, interpretata da Carmela Zumbado. Per proteggerla, Joe decide di mandare Ellie a Los Angeles, dando avvio a una serie di eventi che hanno segnato il percorso della giovane.

La mancanza di Ellie nella quinta stagione ha suscitato curiosità tra i fan, che si sono chiesti se ci fosse un modo per rivederla. Gli showrunner Michael Foley e Justin W. Lo hanno recentemente chiarito la situazione, rivelando che la programmazione di Ortega era incompatibile con le riprese della serie. Infatti, l’attrice era impegnata a girare la seconda stagione di “Mercoledì” in Irlanda, rendendo difficile il suo coinvolgimento in “You”. La complessità delle tempistiche ha impedito di trovare una soluzione che permettesse il suo ritorno.

Possibili sviluppi della trama senza Ellie

Se Jenna Ortega fosse tornata nella serie, il suo personaggio avrebbe potuto avere un ruolo significativo nella trama, in particolare nella storia di Dominique e Phoenix. Gli showrunner hanno suggerito che Ellie avrebbe potuto avere opinioni contrastanti su Joe. Da un lato, avrebbe potuto riconoscere il supporto che Joe le ha dato in un periodo difficile della sua vita; dall’altro, la sua intelligenza potrebbe averle fatto comprendere che Joe ha avuto un ruolo nella morte di sua sorella, anche se la responsabile era Love.

Questa ambiguità morale avrebbe potuto arricchire la trama, creando tensione tra i personaggi e offrendo spunti di riflessione sul tema della giustizia e della vendetta. La mancanza di Ellie, quindi, non è solo una questione di assenza fisica, ma ha anche un impatto narrativo significativo, lasciando i fan a immaginare come la sua presenza avrebbe potuto influenzare gli eventi.

La stagione finale di “You” su Netflix

La quinta e ultima stagione di “You” è stata rilasciata su Netflix, portando a conclusione le avventure di Joe Goldberg. Con dieci episodi a disposizione, i fan possono ora scoprire come si chiuderà la storia di questo complesso protagonista. La serie ha sempre affrontato temi di amore, ossessione e moralità, e questa ultima stagione promette di mantenere alta l’attenzione del pubblico, nonostante l’assenza di alcuni personaggi chiave.

La partenza di Jenna Ortega da “You” segna un cambiamento significativo, ma la serie continua a esplorare dinamiche intriganti e relazioni complicate. Con l’attenzione rivolta a come si svilupperanno le ultime trame, i fan sono pronti a seguire Joe in questo suo ultimo viaggio.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!