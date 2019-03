Assassin’s: la serie italiana ispirata al celebre videogioco

Dopo aver debuttato al cinema con il film interpretato da Michael Fassbender, la serie di videogiochi “Assassin’s creed” si appresta a tornare sullo schermo. A Salerno, infatti, è in produzione una nuova serie tv dal titolo “Assassin’s“, dedicata al videogioco, diretta da Salvatore Martines. La serie dovrebbe debuttare tra ottobre e novembre sulla piattaforma streaming di Amazon Prime.

Assassin’s: la serie italiana distribuita da Amazon Prime

Al suo debutto, con il cortometraggio “2118“, il giovane regista salernitano Salvatore Martines era entrato in concorso ai David di Donatello 2018. Per il suo nuovo progetto, la serie “Assassin’s”, partecipando ad un concorso internazionale, ha ottenuto la distribuzione sulla piattaforma streaming di Amazon.

Prodotta dalla sua casa di produzione indipendente, la Corsenal Production, e distribuita da Amazon Prime, la serie racconterà una vicenda inedita ambientata nel mondo di “Assassin’s Creed”.

Questo è tutto quello che, attualmente, si conosce della trama: il protagonista, Nick Holland, appartenente alla setta degli Assassini, verrà assoldato per uccidere un Maestro Templare in possesso della Mela dell’Eden.

La serie sarà ambientata quasi interamente ai giorni nostri, con qualche breve escursione nel passato rievocato dall’Animus. Ci saranno probabilmente riferimenti a personaggi celebri della saga. Le riprese della serie sono attualmente in corso, e dovrebbero terminare durante il mese di luglio. La serie è interamente girata in Campania. Le location sono varie e spettacolari: ci si sposta dal centro storico di Salerno al castello di Mercato San Severino, fino alle Gole del Calore di Felitto.

Alexandr Shamaluev sarà il compositore ufficiale della colonna sonora e Daniel Ray il testimonial della pubblicità estera.

Protagonisti della serie, assieme allo stesso Salvatore Martines, Emanuele De Sio, Paolo Gentile e Letizia Minella.

Sono previste diverse scene d’azione e, come da tradizione, il protagonista Nick Holland userà il parkour per compiere acrobazie spettacolari.

La serie verrà recitata in lingua italiana e probabilmente sottotitolata in inglese per il mercato internazionale.

Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi nella produzione. Vi terremo aggiornati.

Nicola De Santis

25/03/2019