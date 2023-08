Assassinio a Venezia: il nuovo poster rivela il cast del film

Un nuovo caso per l’investigatore Hercule Poirot si prepara ad arrivare sul grande schermo con Assassinio a Venezia, tratto dalla geniale mente di Agatha Christie. Il film, atteso con grande trepidazione dai fan del genere, si svela ulteriormente attraverso un affascinante poster ufficiale, che ci mostra tutti i personaggi chiave della storia.

In arrivo nei cinema il 14 settembre, con una premessa di prestigio alla Mostra del Cinema di Venezia, Assassinio a Venezia si rivela attraverso un nuovo poster accattivante, dove finalmente possiamo ammirare l’intero cast in una singola e suggestiva immagine.

Il poster ci regala un’occhiata ravvicinata a tutti i personaggi che daranno vita a questa trama avvincente. Michelle Yeoh, Tina Fey, Riccardo Scamarcio, Kelly Reilly, Jamie Dorman, Jude Hill, Kyle Allen, Camille Cottin, Ali Khan ed Emma Laird si uniscono per portare alla vita il mistero e l’intrigo di questa storia coinvolgente. E, naturalmente, al centro di tutto, troviamo l’iconico Hercule Poirot interpretato magistralmente da Kenneth Branagh, che non solo indossa i panni del celebre investigatore, ma è anche il regista di questa produzione di grande impatto.

Il film si snoda attraverso una Venezia post-bellica, creando un’atmosfera avvolgente e affascinante. Mentre Ognissanti si avvicina, Hercule Poirot, ormai in pensione e in esilio volontario nella città più affascinante del mondo, è coinvolto suo malgrado in una seduta spiritica in un decadente e inquietante palazzo. Quando un omicidio sconvolge la tranquillità dell’evento, il detective si immerge in un mondo di ombre e segreti, dove nulla è come appare.

Con il suo cast stellare e l’ambientazione suggestiva, Assassinio a Venezia promette di tenere gli spettatori incollati alle loro sedie e sulle spine fino all’ultimo secondo. Il poster, condiviso sulla pagina Instagram di 20th Century Studios, offre solo un piccolo assaggio di ciò che ci aspetta, lasciando intendere una trama intricata e avvincente che catturerà l’immaginazione di tutti coloro che avranno il privilegio di vedere questo film sul grande schermo.