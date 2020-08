Regia: Salvatore Mereu

Cast: Gavino Ledda, Anna Konig, Marco Zucca, Corrado Giannetti, Samuele Mei

Genere: drammatico

Durata: 126 minuti

Produzione: Italia, 2020

"Assandira" è un film diretto da Salvatore Mereu, presentato Fuori Concorso alla 77ª edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. La pellicola è liberamente tratta da “Assandira” di Giulio Angioni edito da Sellerio.

Assandira: la trama

In una notte di pioggia, il fuoco devasta l’agriturismo sardo in mezzo al bosco chiamato “Assandira” come una vecchia nenia tradizionale. Sopravvive solo il vecchio Costantino (Gavino Ledda), che non è riuscito a salvare il figlio Mario (Marco Zucca) morto nell’incendio, mentre la moglie Grete (Anna Konig) è in ospedale in gravissime condizioni. Un magistrato, arrivato sul luogo dell’accaduto si trova a fare chiarezza sui fatti. Si scopre che tutto è accaduto per una storia iniziata tanto tempo prima con il ritorno in Sardegna del figlio dell’uomo, e del suo progetto imprenditoriale avversato dal patriarca, ex pastore.

Note di Regia

Salvatore Mereu porta a Venezia un’opera importante prodotta dalla sua società di produzione VIACOLVENTO e da Rai Cinema. Il film, di matrice letteraria è un omaggio alla sua terra contaminata dal turismo di massa; ne è protagonista Gavino Ledda autore del romanzo “Padre padrone” messo in scena sul grande schermo nel 1977 dai fratelli Taviani. Lo stesso Gavino ha poi esordito come regista nel 1984 con “Ybris” presentato a Venezia nel 1986.

Salvatore Mereu è uno dei registi più importanti della Sardegna contemporanea. Il suo film d’esordio è “Ballo a tre passi” del 2003, vincitore della sezione La settimana della Critica a Venezia. Il regista torna nel 2010 in Laguna con “Tajabone” ambientato fra i giovani studenti delle scuole medie alla periferia di Cagliari, e nel 2012 nella sezione Orizzonti con “Bellas mariposas” tratto dal libro omonimo di Sergio Atzeni. Nel 2013

sempre per conto della Mostra partecipa al film collettivo “Venezia 70 – Future Reloaded” insieme a 70 registi provenienti da tutto il mondo per celebrare la 70ª edizione del Festival. Da anni alterna la sua attività di regista a quella di insegnante di educazione all’immagine. Dal 2004 è membro dell’Accademia del Cinema Italiano.