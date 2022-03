AspettandoAlice: impegno e questione femminile

Proseguono le iniziative di #AspettandoAlice, eventi, proiezioni, anteprime e incontri con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale che, nel corso dei prossimi mesi, accompagneranno il pubblico fino alla prossima edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.

Primo appuntamento il 4 marzo con “Be My Voice”

Venerdì 4 marzo alle ore 14 .00 al Cinema Caravaggio la regista Nadih Persson e la giornalista e attivista Masih Alinejadla saranno protagoniste di una Masterclass organizzata in collaborazione con Tucker Film. L’occasione è l’uscita del documentario “Be My Voice”, in sala da lunedì 7 marzo, alla vigilia della Giornata internazionale della donna. Si approfondiranno con i ragazzi le tematiche su cui si sofferma il film, la condizione femminile e i diritti civili in Iran. Si dialogherà senza filtri per discutere oltre che di cinema e diritti negati anche dell’importanza che i social e il web possono avere per raccontare la lotta all’obbligo dell’hijab e per la libertà personale.

“Cercare di dare ancora più forza alla voce di Masih Alinejad, simbolo delle proteste e delle battaglie di civiltà delle donne iraniane è per noi qualcosa non solo di doveroso ma di necessario, una battaglia che ci riguarda tutti e che speriamo grazie al documentario possa arrivare ai tanti ragazzi e ragazze che ancora non la conoscono” commentano Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.

Martedì 8 marzo alle 12 in Auditorium un appello per la parità di genere

La questione femminile e un appello per la parità di genere nel settore culturale saranno al centro dell’intervento di Fabia Bettini all’incontro “La cultura che verrà”, promosso dall’Osservatorio per la Parità di Genere del Ministero della Cultura in occasione della Giornata internazionale della donna. Appuntamento Mmartedì 8 marzo alle ore 10 presso Auditorium parco della musica. Parteciperanno Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Cristiana Capotondi, attrice e dirigente sportivo, Eleonora Abbagnato, Direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, Domizia De Rosa, Presidente di WIFTM Italia, e Giulia Morello, Direttrice dell’Associazione “Dire Fare Cambiare”.

Omaggio a Lina Wertmuller

Sempre martedì 8 marzo verrà reso omaggio a Lina Wertmuller con la presentazione assieme alla famiglia e agli amici alle ore 21.00 alla Casa del Cinema della versione restaurata di “Pasqualino Settebellezze”, film da lei diretto nel 1975. L’evento è promosso da Alice nella città e Genova Films in collaborazione con La Casa Del Cinema e il Centro Sperimentale di Cinematografia. Il film sarà preceduto, a partire dalle 18.00, dalla proiezione della lezione di cinema che la grande regista tenne nel 2006 (grazie ad ACAN – Percorsi di cinema), della pièce “Amore e magia nella cucina di mamma” del 1979-1980 (grazie a Rai Teche) e del documentario: “Dietro gli occhiali bianchi” di Valerio Ruiz (in collaborazione con Istituto Luce).

#Aspettando Alice e Every Child Is My Child

Giovedì 10 marzo alle ore 16 Alice nella città ed Every Child Is My Child, ONLUS presieduta da Anna Foglietta, tornano a collaborare insieme con il quarto appuntamento di Cultural Hope as. Sei masterclass con ospiti d’eccezione per mettere al centro il tema del riscatto attraverso la cultura e l’impegno del cinema, della musica e dello sport nel diffondere messaggi fondamentali per le nuove generazioni. A dialogare con i ragazzi questa volta sarà il cantante Michele Bravi, reduce dal successo al Festival di Sanremo con il brano “Inverno dei fiori”.

L’idea dei 6 appuntamenti che ha già visto alternarsi Daphne Scoccia, Veronica Yoko Plebani e il cast di “Ghiaccio” Vinicio Marchioni, Giacomo Ferrara e il campione di boxe Giovanni De Carolis nasce dal grande bisogno di confronto e di testimonianze positive, soprattutto in un momento in cui la situazione sta isolando tanti ragazzi a casa. Per questo motivo, oltre a seguire gli incontri in diretta, i giovani partecipanti potranno essere a loro volta protagonisti della masterclass interagendo in prima persona con gli ospiti grazie al portale MyMovies.

Maria Grazia Bosu

04/03/2022