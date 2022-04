Una selezione curatissima per l’Asian Film Festival in programma al Farnese Arthouse. La kermesse si svolgerà dal 7 al 13 aprile 2022, finalmente in presenza. Sono 30 i lungometraggi del festival internazionale, organizzato dal Cineforum Robert Bresson e diretto da Antonio Termenini.

Asian Film Festival: la selezione Newcomers

Sono diversi i generi, tra prodotti Arthouse e di genere e opere varie di registi giovani esordienti in una sezione ad hoc chiamata Newcomers. I giorni del week end sono dedicati a singoli paesi. Si inizia venerdì 8 con la Thailandia. “The Edge of Daybreak” di Taiki Sakpisit è una storia al femminile con uno sguardo agli anni ’30 in bianco e nero. Racconta la situazione instabile politicamente del paese anche “Anatomy of Time” di Jakraval Nilthamrong che vede protagonista una giovane donna divisa tra due uomini nel paese degli anni ’60. Gli altri due film della giornata sono “The Medium” di Banjong Phisantankun; è “Come Here”, mistery dramma di Anocha Suwichankong.

Il cinema sorprendente della Corea del Sud è in scena sabato 9. Si va da “Mom’s Song” di Shin Dong-min, un’assoluta anteprima italiana per una storia su una donna forte che lotta per affermarsi, a “Rolling” di Kwak Min-Seung, una piccola storia quotidiana in cui la felicità fatta di piccole cose. Completano la giornata “A Leave” opera prima di Lee Ran-Hee, un film con tematiche sociali, e “Three Sisters” di Lee Seung-won storia di famiglia con tre sorelle molto diverse tra loro.

La giornata di domenica è tutta per il Giappone con quattro titoli, tra cui spicca l’estraniante “Moonlight Shadow” tratto da un romanzo di Banana Yoshimoto e diretto da Edmund Yeo. Molto interessante anche” Hokusai, di Hajime Yashimoto, un biopic sull’artista più noto del paese avversato dal governo. Le sue opere in stile ukiyo-e hanno ispirato Van Gogh e Monet.

In programma “On the Job 2: The Missing 8” di Erik Matti per il focus sulle Filippine

In questo viaggio cinematografico, c’è spazio anche per le Filippine. “On the Job 2: The Missing 8”, del regista filippino di culto, interpretato da John Arcilla vincitore della Coppa Volpi, è stato girato dopo anni da “On the Job”, e parla della misteriosa sparizione di otto persone coinvolte in loschi affari.

È in programma mercoledì 13 aprile alle ore 16.45. Da citare, noblesse oblige, ben due film di Brillante Mendoza: “Resbak” e “Gensan Punch” entrambi previsti per martedì 12 aprile. Non a caso Menzoza è tra gli ospiti dell’evento e incontrerà il pubblico presente alle proiezioni. Una vetrina sul meglio del cinema asiatico quella dell’Asian Film Festival giunto quasi al su ventennio.

Per biglietti e programma completo il sito da consultare è Asian Film Festival.

Ivana Faranda

06/04/2022