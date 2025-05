Asia Argento torna in tv: l’attrice affronta il passato a “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Asia Argento, nota attrice e regista italiana, si prepara a tornare in televisione con un’ospitata che promette di suscitare dibattito e attenzione. La sua partecipazione al programma “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, condotto da Piero Chiambretti, è stata annunciata con un post provocatorio sulla sua pagina Instagram. Qui, Asia ha anticipato alcuni dei temi che affronterà, dichiarando: «Io sono il prototipo, le altre un prodotto di serie. Essere donne incontenibili, fuori misura, fuori norma». Questo annuncio ha già acceso l’interesse del pubblico, desideroso di ascoltare le sue riflessioni.

Riflessioni di Asia Argento sulla sua autenticità

Nella sua comunicazione sui social, Asia Argento ha condiviso una profonda riflessione sul suo approccio alla vita e alla carriera. Ha affermato di aver sempre sentito la necessità di “epater la bourgeoisie”, un’espressione che evidenzia il suo desiderio di sfidare le convenzioni sociali. L’attrice ha riconosciuto che le conseguenze della sua libertà personale sono state significative, ma ha anche sottolineato l’importanza di rimanere autentica e fedele a se stessa. «Le conseguenze della mia libertà le ho sicuramente pagate, ma almeno posso dire di essere stata sempre me stessa, autentica, libera. E che ne è valsa la pena», ha dichiarato.

Asia ha anche promesso di affrontare la controversa scena con il rottweiler nel film “Go Go Tales”, un momento che ha suscitato scalpore e dibattito, definendolo un episodio che continua a dividere l’opinione pubblica. La sua volontà di tornare su questo argomento suggerisce un desiderio di chiarire e rivendicare la sua libertà artistica, un tema centrale nella sua carriera.

La scena controversa in “Go Go Tales”

Nel 2007, Asia Argento ha recitato nel film “Go Go Tales”, diretto da Abel Ferrara. Questa pellicola ha attirato l’attenzione al Festival di Cannes, principalmente per una scena in cui l’attrice bacia un rottweiler. Questo momento ha generato un’ondata di polemiche e critiche, tanto che Asia ha scelto di non partecipare alla presentazione del film. In un’intervista rilasciata alla rivista “Gente”, ha espresso il rammarico per quella scena, affermando: «Vorrei non averlo mai fatto. La mia scena è stata strumentalizzata e si è parlato solo di quella».

Le reazioni negative e le discussioni che ne sono seguite hanno avuto un impatto significativo sulla sua carriera e sulla sua vita personale. Anni dopo, in un’intervista con “MoviePlayer”, Asia ha dichiarato: «Mi sono presa un sacco di bastonate, nella mia vita». Queste parole evidenziano il peso emotivo che ha dovuto affrontare a causa delle critiche ricevute.

L’ospitata da Piero Chiambretti: un’opportunità di riflessione

A quasi vent’anni dalla realizzazione di quella scena controversa, Asia Argento si prepara a riparlare dell’argomento durante la sua ospitata nel programma “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”. In questo contesto, avrà l’opportunità di rievocare le esperienze vissute durante le riprese e il successivo scandalo legato all’uscita del film. L’incontro con Piero Chiambretti potrebbe rappresentare un momento di chiusura per l’attrice, un’occasione per rivendicare la sua libertà e il suo diritto di esprimersi senza censure.

La partecipazione di Asia Argento a questo programma non è solo un ritorno in tv, ma anche un’importante occasione per riflettere su un percorso artistico e personale che ha suscitato tanto interesse e controversie. La sua storia continua a essere un simbolo di sfida alle norme e alle aspettative sociali, rendendo il suo intervento atteso e significativo per molti.

Ultimo aggiornamento: giovedì 8 maggio 2025, 13:24.

