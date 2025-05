Ashley Tisdale parla del ritorno di Phineas e Ferb e del suo legame con Candace

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo dell’animazione si prepara a un grande ritorno con la nuova stagione di Phineas e Ferb, la celebre serie che ha conquistato il pubblico di tutte le età. In un’intervista recente, Ashley Tisdale, voce del personaggio di Candace Flynn, ha condiviso i suoi pensieri sul reboot e sulla sua esperienza come madre, rivelando anche perché sua figlia non ha ancora visto lo show.

L’intervista a New York e il legame con la maternità

Il 14 maggio, Ashley Tisdale ha partecipato a un evento al CAMP di New York City in occasione del lancio dei Bush’s Bluey Baked Beans. Durante l’intervista con People, l’attrice ha parlato della sua esperienza di maternità e del suo affetto per la serie animata Phineas e Ferb. Tisdale ha sottolineato quanto sia emozionante il ritorno della serie, affermando che i nuovi episodi sono “incredibili” e che è entusiasta di vedere il suo personaggio, Candace, crescere e svilupparsi.

Questa nuova stagione segna un importante passo avanti per il personaggio, che ora ha 16 anni, e Tisdale è curiosa di scoprire come i fan reagiranno a questa evoluzione. La sua passione per il progetto è evidente, e il suo entusiasmo traspare dalle parole che ha scelto di condividere.

La scelta di non far vedere la serie a Jupiter

Nonostante il forte legame con Phineas e Ferb, la figlia di Ashley Tisdale, Jupiter, di soli 4 anni, non ha ancora visto gli episodi originali. L’attrice ha spiegato che, per il momento, ritiene che il contenuto della serie non sia del tutto adatto all’età di sua figlia. “Non ho ancora visto la serie con Jupiter. Ha riconosciuto i personaggi di Phineas e Ferb, ma penso che il tono sia un po’ più adatto a bambini più grandi”, ha dichiarato Tisdale.

Questa scelta riflette la consapevolezza di Tisdale riguardo ai contenuti che i bambini dovrebbero fruire in base alla loro età. Nonostante ciò, Jupiter ha avuto un assaggio del mondo animato in cui lavora sua madre, avendo assistito a una sessione di doppiaggio l’anno scorso, un’esperienza che Tisdale ha condiviso con i suoi follower su Instagram.

Il ritorno della serie e le aspettative dei fan

Dopo un lungo intervallo di circa dieci anni dalla conclusione della serie originale nel giugno 2015, Phineas e Ferb è pronto a tornare con la sua quinta stagione. Il debutto è fissato per il 5 giugno su Disney Channel e Disney XD, con la possibilità di vedere gli episodi in streaming su Disney+ a partire dal giorno successivo. Questo ritorno è atteso con grande entusiasmo dai fan, che hanno seguito le avventure dei due fratelli e dei loro amici per anni.

Ashley Tisdale ha espresso la sua gratitudine nei confronti dei creatori Dan Povenmire e Jeff “Swampy” Marsh, sottolineando come siano riusciti a mantenere intatta l’essenza di Candace, un aspetto che l’attrice apprezza molto. La curiosità di vedere come il pubblico accoglierà questa nuova fase della serie è palpabile, e i fan non vedono l’ora di scoprire le nuove avventure di Phineas, Ferb e Candace.

