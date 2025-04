Asghar Farhadi torna a dirigere a Parigi con il nuovo film “Parallel Tales” e un cast stellare

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il regista iraniano Asghar Farhadi è pronto a tornare dietro la macchina da presa con un nuovo progetto cinematografico intitolato “Parallel Tales”. Questo film, che si svolgerà a Parigi, vedrà la partecipazione di un cast francese di alto profilo, tra cui l’attrice premio Oscar Isabelle Huppert. Dopo dodici anni dal suo debutto in lingua francese con “Il passato”, Farhadi si prepara a riunirsi con il pubblico parigino, portando con sé una storia avvolta nel mistero e un cast eccezionale.

Il nuovo progetto di Farhadi: “Parallel Tales”

“Parallel Tales” rappresenta il ritorno di Asghar Farhadi nel panorama cinematografico francese, un ambiente che ha già esplorato con successo in passato. Il regista, noto per la sua capacità di raccontare storie complesse e sfumate, ha già ottenuto riconoscimenti internazionali, tra cui due premi Oscar per i suoi film. La trama del nuovo lungometraggio rimane avvolta nel segreto, ma l’attesa per il suo rilascio è palpabile, soprattutto considerando il talento coinvolto nel progetto.

I produttori di Farhadi presenteranno “Parallel Tales” al prossimo Marché du Film di Cannes, un’importante vetrina per i film in fase di sviluppo e produzione. Questo evento rappresenta un’opportunità cruciale per il regista di attrarre l’attenzione di distributori e investitori, consolidando ulteriormente la sua reputazione nel settore.

Un cast d’eccezione per il film

Il cast di “Parallel Tales” è composto da alcuni dei nomi più noti del cinema francese. Oltre a Isabelle Huppert, che ha una carriera costellata di successi e riconoscimenti, il film vedrà la partecipazione di Virginie Efira, Vincent Cassel, Pierre Niney e Adam Bessa. La presenza di Catherine Deneuve, icona del cinema francese, aggiunge ulteriore prestigio al progetto. Questo ensemble di attori promette di portare sullo schermo una gamma di emozioni e interpretazioni che arricchiranno la narrazione.

Pierre Niney, noto per il suo recente ruolo nel film “Il conte di Montecristo”, e Adam Bessa, considerato uno dei talenti emergenti del cinema francese, sono due attori che attireranno sicuramente l’attenzione del pubblico. La combinazione di esperti del settore e giovani promesse crea un mix intrigante che potrebbe rivelarsi vincente.

La carriera di Asghar Farhadi

Asghar Farhadi ha esordito come regista nel 2003 con “Raqs dar ghobār”, ma è stato con “Una separazione” nel 2011 che ha conquistato il pubblico internazionale. Questo film ha vinto l’Orso d’Oro al Festival di Berlino e il premio Oscar come miglior film straniero nel 2012, segnando un punto di svolta nella sua carriera. Il suo stile narrativo, caratterizzato da una profonda introspezione e da una rappresentazione realistica delle relazioni umane, ha fatto di lui uno dei registi più rispettati a livello mondiale.

Dopo il successo di “Un eroe”, uscito nel 2021 e premiato con il Grand Prix a Cannes, Farhadi torna a dirigere con “Parallel Tales”, un film che si preannuncia come un’altra pietra miliare della sua carriera. La data di uscita nelle sale francesi è prevista per la primavera del 2026, e la co-produzione coinvolgerà Memento Production di Alexandre Mallet-Guy in Francia e Lucky Red di Andrea Occhipinti in Italia, con Anonymous Content come co-produttore statunitense.

Il ritorno di Farhadi a Parigi con “Parallel Tales” è atteso con grande interesse, sia dai fan del regista che dagli appassionati di cinema in generale.

