Ascolti TV del 8 giugno: il debutto di The Cage – Prendi e Scappa e il suo successo

Il 8 giugno 2025 ha segnato il ritorno di Amadeus con un nuovo programma, “The Cage – Prendi e Scappa“, trasmesso su Nove. La prima puntata ha avuto inizio con un ritardo rispetto all’orario previsto, a causa della finale del Roland Garros, che ha visto protagonisti Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Questo slittamento ha però giovato al programma, portando un alto numero di telespettatori sintonizzati sul canale, creando un contesto favorevole per il debutto del quiz.

Il contesto della prima puntata

La finale del Roland Garros, che ha intrattenuto il pubblico per oltre cinque ore, ha avuto un impatto significativo sugli ascolti di “The Cage“. Inizialmente previsto per le 20:35, il programma è andato in onda solo dopo le 21:00. Nonostante il ritardo, il quiz ha beneficiato di un traino eccezionale, con 3.612.000 telespettatori che seguivano il match di tennis. Questo numero ha garantito un’ottima visibilità al programma, permettendo a “The Cage” di iniziare con una base di pubblico già consolidata.

I numeri di ascolto di The Cage

Dopo il match, “The Cage – Prendi e Scappa” ha registrato un buon risultato, attirando 1.003.000 telespettatori e raggiungendo il 5,7% di share. Questi dati dimostrano come il programma sia riuscito a mantenere una parte significativa del pubblico che aveva seguito la finale di tennis. Il debutto ha quindi rappresentato un successo, nonostante le aspettative iniziali potessero essere influenzate dal cambiamento dell’orario di messa in onda.

Le parole di Giulia Salemi

Giulia Salemi, presente nel cast di “The Cage“, ha condiviso le sue emozioni riguardo a questa nuova avventura tramite un post su Instagram. Ha descritto il programma come un’opportunità importante e ha espresso il desiderio di essere all’altezza delle aspettative. Salemi ha invitato il pubblico a seguire il programma, che andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 20:35, promettendo interazione e commenti da parte degli spettatori.

L’impatto sugli ascolti di Nove

Il debutto di “The Cage” ha avuto un impatto notevole sugli ascolti complessivi di Nove, che ha registrato un record di share nelle 24 ore, raggiungendo il 12,7%. Questo risultato evidenzia l’importanza del programma nel palinsesto del canale e la capacità di attrarre un pubblico ampio, contribuendo a rafforzare la posizione di Nove nel panorama televisivo italiano.

In sintesi, il 8 giugno ha segnato un’importante tappa per Amadeus e il suo nuovo quiz, che ha saputo sfruttare un contesto favorevole per ottenere ascolti significativi e attirare l’attenzione del pubblico.

