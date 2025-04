Ascolti record per Amici 24: la sesta puntata conquista il pubblico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 26 aprile 2025, il talent show Amici 24 ha nuovamente dimostrato la sua forza nel panorama televisivo italiano, conquistando un vasto pubblico durante la sesta puntata del serale. Con una media di 3.926.000 telespettatori e un share del 26,3%, il programma condotto da Maria De Filippi ha mantenuto la sua posizione di leader nel sabato sera di Canale 5. In contemporanea, su Rai Uno, Bruno Vespa ha presentato uno speciale di Porta a Porta dedicato ai funerali di Papa Francesco, attirando 2.321.000 spettatori e un share del 14%.

Gli ascolti di Amici 24: un successo costante

La sesta puntata di Amici 24 ha confermato il trend positivo di questa edizione, che ha visto una partecipazione costante del pubblico sin dalla prima puntata. I dati di ascolto delle puntate precedenti sono significativi e mostrano un interesse crescente per il programma.

1^ puntata : 4.019.000 telespettatori, 27,9% di share

: telespettatori, di share 2^ puntata : 3.566.000 telespettatori, 25,6% di share

: telespettatori, di share 3^ puntata : 3.858.000 telespettatori, 27,9% di share

: telespettatori, di share 4^ puntata : 3.555.000 telespettatori, 25,9% di share

: telespettatori, di share 5^ puntata : 3.790.000 telespettatori, 26,6% di share

: telespettatori, di share 6^ puntata: 3.926.000 telespettatori, 26,3% di share

Questi numeri evidenziano come il talent show riesca a mantenere un pubblico fedele e appassionato. Ogni puntata offre nuove sfide e performance, coinvolgendo gli spettatori e mantenendo alta l’attenzione.

Confronto con Amici 23: un’evoluzione negli ascolti

Un confronto con la precedente edizione, Amici 23, mette in luce l’evoluzione degli ascolti nel corso degli anni. Ecco i dati delle puntate di Amici 23:

1^ puntata : 3.768.000 telespettatori, 26,7% di share

: telespettatori, di share 2^ puntata : 3.736.000 telespettatori, 27,3% di share

: telespettatori, di share 3^ puntata : 3.781.000 telespettatori, 25% di share

: telespettatori, di share 4^ puntata : 3.639.000 telespettatori, 25,2% di share

: telespettatori, di share 5^ puntata : 3.843.000 telespettatori, 25,7% di share

: telespettatori, di share 6^ puntata : dati non disponibili a causa di uno sciopero

: dati non disponibili a causa di uno sciopero 7^ puntata : 3.697.000 telespettatori, 25,4% di share

: telespettatori, di share 8^ puntata : 3.571.000 telespettatori, 24,8% di share

: telespettatori, di share 9^ puntata: 4.484.000 telespettatori, 31,8% di share

Questi dati mostrano come Amici 24 stia riuscendo a mantenere un livello di ascolti superiore rispetto alla stagione precedente, evidenziando la capacità del programma di attrarre un pubblico sempre più ampio.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi sull’andamento del programma

Pier Silvio Berlusconi ha recentemente commentato l’andamento di Amici, sottolineando l’importanza del programma nella cultura televisiva italiana. Ha affermato che Amici è molto più di un semplice show, rappresentando un vero e proprio evento nazionale. Berlusconi ha espresso la sua gratitudine a Maria De Filippi per il lavoro svolto, definendola una “fabbrica dello spettacolo” che ha contribuito a formare numerosi talenti nel mondo della musica e della danza.

La sua analisi mette in evidenza come il programma non solo intrattenga, ma svolga anche un ruolo cruciale nella scoperta e promozione di nuovi artisti, creando opportunità per le future generazioni di performer. La continua evoluzione di Amici dimostra la sua capacità di adattarsi e rimanere rilevante nel panorama televisivo contemporaneo, mantenendo viva l’attenzione del pubblico.

