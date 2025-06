Ascolti in calo per l’Isola dei Famosi: il reality perde terreno rispetto alla scorsa settimana

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente puntata de l’Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili, ha suscitato grande interesse grazie alla presenza di Selvaggia Lucarelli, nota per le sue opinioni incisive. Durante la trasmissione, Lucarelli ha affrontato con decisione alcuni concorrenti, tra cui Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Patrizia Rossetti e Omar Fantini, creando momenti di tensione che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Nonostante il clima acceso, gli ascolti del programma non hanno raggiunto i risultati sperati, segnando una flessione rispetto alla settimana precedente.

Dettagli sugli ascolti della puntata

La puntata di ieri ha registrato una media di 1 milione e 779 mila spettatori, con uno share del 14.90%. Questi dati evidenziano una leggera diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando il reality show aveva ottenuto risultati migliori. La presenza di Selvaggia Lucarelli, che ha animato il dibattito in studio, non è stata sufficiente a invertire la tendenza negativa degli ascolti. La competizione televisiva è sempre accesa e, in questo caso, l’Isola dei Famosi ha dovuto affrontare non solo la sfida interna, ma anche quella esterna con altre trasmissioni.

La sfida con il film di Jennifer Lopez

Un elemento sorprendente della serata è stata la competizione con il film Un amore a 5 Stelle, interpretato da Jennifer Lopez, che ha ottenuto un ascolto di 2 milioni e 749 mila spettatori e uno share del 17.13%. Questo film, già trasmesso numerose volte in passato, ha dimostrato di avere ancora un forte richiamo sul pubblico, superando il reality show condotto da Gentili sia in termini di ascolti che di share. La vittoria del film ha sollevato interrogativi sulla capacità di l’Isola dei Famosi di mantenere il proprio pubblico, soprattutto in un contesto televisivo così variegato.

Altri programmi e ascolti delle reti concorrenti

Oltre a l’Isola dei Famosi e al film di Jennifer Lopez, la serata televisiva ha offerto una varietà di programmi che hanno attratto l’attenzione degli spettatori. Italia 1 ha registrato un buon risultato con la trasmissione del match del Mondiale per Club tra Chelsea e Los Angeles, che ha attirato 1 milione e 612 mila spettatori, con uno share del 9.27%. Anche Rete 4 ha ottenuto buoni ascolti con il talk show politico Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro, che ha raggiunto 888 mila telespettatori e il 7.21% di share. Al contrario, la prima puntata della nuova edizione di Filorosso su Rai Tre ha avuto un’accoglienza più fredda, fermandosi a 626 mila spettatori e un 4.30% di share. Infine, il nuovo show comico In & Out: Niente di Serio su Tv8 ha attratto 347 mila spettatori, con uno share del 2.20%.

Questi dati evidenziano la competizione serrata nel panorama televisivo italiano, dove i programmi devono costantemente rinnovarsi per mantenere l’interesse del pubblico.

