Ascolti in calo per la finale di Amici 24: il caso Nicolò Filippucci e la concorrenza della Serie A

La finale di Amici 24, andata in onda il 18 maggio 2025 su Canale 5, ha registrato ascolti inferiori alle aspettative, suscitando preoccupazione tra i fan e gli addetti ai lavori. Con 3.786.000 spettatori e uno share del 26,9%, il programma ha vinto la serata, ma i numeri sono ben lontani da quelli dell’edizione precedente. La controversa eliminazione di Nicolò Filippucci, un concorrente molto amato, ha scatenato un’ondata di malcontento sui social, contribuendo a un calo di audience che non può essere ignorato.

La finale di Amici 24: ascolti sotto tono

La finale di Amici 24 ha chiuso la stagione con risultati che non soddisfano le aspettative. Con 3.786.000 spettatori e uno share del 26,9%, il programma ha comunque conquistato la serata, ma i numeri sono in netto calo rispetto all’edizione precedente, che aveva visto 4.484.000 spettatori e un share del 31,8%. Questo distacco significativo non può essere considerato un semplice calo, ma piuttosto un campanello d’allarme per la produzione.

La scelta di eliminare Nicolò Filippucci, un concorrente che aveva saputo conquistare il pubblico con il suo talento e la sua personalità, ha sollevato molte polemiche. La sua uscita dal programma ha generato una reazione forte sui social, con oltre 16.000 commenti e 69.000 like al post ufficiale riguardante la sua eliminazione. In meno di tre giorni, il suo profilo ha perso oltre 17.000 follower, un chiaro segnale di quanto fosse importante per il pubblico. Nicolò non era solo un concorrente, ma una figura centrale per l’appeal del programma, e la sua assenza tra i finalisti ha portato a una disaffezione da parte di una parte significativa del pubblico.

La concorrenza della Serie A

Oltre al malcontento per l’eliminazione di Nicolò, la finale di Amici 24 ha dovuto affrontare una concorrenza agguerrita da parte della Serie A. Nella stessa serata, si sono disputate nove partite della 37ª giornata, tutte programmate per le 20:45, in concomitanza con la finale del talent show. Le partite di calcio, tra cui spiccano incontri come Inter-Lazio, Roma-Milan e Juventus-Udinese, hanno attirato l’attenzione di un pubblico vasto, sottraendo così spettatori ad Amici 24.

Il calcio in Italia ha un richiamo potente, e molti spettatori tendono a scegliere di seguire le partite piuttosto che i programmi televisivi. Questo ha reso la serata ancora più difficile per il talent show, che ha visto una diminuzione degli ascolti, soprattutto tra coloro che si dividono tra musica e sport. La combinazione di una finale di Amici 24 e di una serata calcistica così ricca ha creato una situazione di competizione spietata, che ha avuto un impatto diretto sugli ascolti.

Un futuro incerto per Amici 24

L’analisi dei fattori che hanno contribuito al calo degli ascolti è chiara: l’assenza di Nicolò Filippucci, la concorrenza della Serie A e il cambio di giorno della finale, che è passata dal sabato alla domenica. Questi elementi hanno portato a risultati inferiori alle attese, nonostante il format di Amici continui a godere di un buon successo. Tuttavia, la sensazione è che questa edizione abbia perso un elemento chiave che avrebbe potuto mantenere alta l’attenzione del pubblico fino alla fine.

La produzione di Amici 24, guidata da Maria De Filippi, dovrà riflettere su questi segnali, che arrivano sia dai social che dai dati Auditel. Ignorare il malcontento del pubblico e le dinamiche emerse potrebbe rivelarsi un errore significativo in vista della prossima stagione. La sfida sarà quella di riconnettersi con il pubblico e trovare un modo per attrarre nuovamente gli spettatori, tenendo conto delle lezioni apprese da questa finale.

