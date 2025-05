Ascolti deludenti per il debutto di Like a Star: Discovery cambia strategia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Mercoledì 13 maggio ha segnato l’inizio di Like a Star, il nuovo programma condotto da Amadeus su Nove. Tuttavia, la prima puntata ha registrato ascolti insoddisfacenti, spingendo l’azienda a rivedere la propria strategia per attrarre un pubblico più ampio. Con una serata ricca di eventi televisivi, il debutto del talent show ha faticato a emergere, portando a una rapida decisione da parte di Discovery per migliorare le performance del programma.

La nuova strategia di Discovery per aumentare gli ascolti

Inizialmente, si era pensato di spostare Like a Star al martedì sera, ma la direzione ha poi optato per un approccio diverso: il simulcast. La seconda puntata del programma andrà in onda mercoledì 21 maggio alle 21.30 su Nove, ma con una novità significativa: sarà trasmessa in contemporanea su tutte le reti del gruppo Discovery. Questo include canali come Real Time, DMAX, Giallo, WarnerTV, MotorTrend, Food Network e HGTV.

Questa strategia non è nuova per Discovery, che ha già utilizzato il simulcast per altri programmi di successo, come Chissà chi è e Music Party, sempre condotti da Amadeus. L’idea è quella di massimizzare la visibilità del programma e attrarre un pubblico più vasto, soprattutto in un contesto competitivo come quello della televisione italiana, dove le scelte di programmazione possono influenzare notevolmente gli ascolti.

Il format di Like a Star e la giuria

Like a Star è un talent show in cui i fan di un artista si esibiscono in gruppi di tre, cercando di impersonare il loro idolo. Durante ogni manche, un gruppo viene eliminato, fino a decretare il vincitore della puntata. Questo format è stato adattato dal britannico Starstruck e mira a coinvolgere il pubblico attraverso la passione per la musica e l’arte dell’imitazione.

La giuria è composta da nomi noti del panorama musicale e dello spettacolo: Elio, Serena Brancale e Rosa Chemical. La presenza di questi giudici esperti dovrebbe garantire un’analisi critica e divertente delle esibizioni, contribuendo a rendere il programma più accattivante per gli spettatori.

In totale, sono previste otto puntate di Like a Star. Tuttavia, il debutto ha visto un deludente 2.4% di share, un risultato che ha allarmato i vertici di Discovery. La concorrenza, infatti, era agguerrita: il pubblico si trovava di fronte alla finale di Coppa Italia, a un importante match di Musetti, a un episodio di Chi l’Ha Visto con nuovi sviluppi sul caso Garlasco e alla replica di Lolita Lobosco.

La sfida degli ascolti in un contesto competitivo

Il panorama televisivo italiano è caratterizzato da una forte competizione, con numerosi programmi che si contendono l’attenzione del pubblico. La serata del 13 maggio, in particolare, ha visto una serie di eventi di grande richiamo, rendendo difficile per Like a Star emergere. La finale di Coppa Italia, ad esempio, ha attirato un vasto pubblico, mentre il match di Musetti ha coinvolto gli appassionati di tennis.

Questa situazione ha costretto Discovery a rivedere rapidamente la propria strategia per il programma di Amadeus. La scelta del simulcast rappresenta un tentativo di sfruttare la forza del marchio Discovery e dei suoi canali per attrarre un pubblico più ampio e migliorare le performance di ascolto.

In questo contesto, sarà interessante osservare come si evolverà la situazione nelle prossime settimane e se le modifiche apportate porteranno a un incremento degli ascolti per Like a Star. La sfida rimane alta e il pubblico attende di vedere come Amadeus e il suo team affronteranno questa nuova fase del programma.

