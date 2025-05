Ascolti del debutto di Sognando Ballando Con Le Stelle: un avvio sotto tono per Milly Carlucci

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 9 maggio 2025 ha segnato il ritorno di Milly Carlucci in televisione con la prima puntata di “Sognando Ballando Con Le Stelle“. Questo nuovo programma, fortemente sostenuto dalla Rai, si propone di coinvolgere dieci ballerini professionisti in un percorso che li porterà a cercare un posto nel cast di “Ballando con le Stelle“. Tuttavia, il debutto non ha soddisfatto le aspettative in termini di ascolti, con un pubblico che ha mostrato un interesse limitato.

Dettagli sulla prima puntata

La prima puntata di “Sognando Ballando Con Le Stelle” ha registrato 2.407.000 spettatori, corrispondenti a un 16,7% di share. Questi numeri non sono stati sufficienti a superare la concorrenza di Canale 5, dove il programma “Tradimento” ha ottenuto 2.472.000 spettatori e un 15,9% di share. La serata ha visto l’eliminazione di Yoyo Flow, uno dei concorrenti, che ha suscitato un certo interesse tra il pubblico.

Il regolamento del programma, sebbene interessante per alcuni, è stato considerato da altri come poco coinvolgente. I ballerini professionisti, infatti, si trovano a competere per un’opportunità che potrebbe cambiare le loro carriere, ma la mancanza di dinamismo nella presentazione ha contribuito a un avvio poco entusiasmante.

Ospiti e momenti salienti

Durante la serata, Milly Carlucci ha accolto sul palco Giulia Vecchio, nota per le sue imitazioni, che ha interpretato la conduttrice in un momento di grande divertimento. “Direttamente da GialappaShow, la bravissima Giulia Vecchio. Grazie a Giulia che è una straordinaria, inteligentissima imitatrice e devo dire che mi onora di questa imitazione”, ha affermato Carlucci, sottolineando il valore dell’ospite.

Inoltre, è stata presente Hoara Borselli, la prima vincitrice di “Ballando con le Stelle“, che ha condiviso la sua emozione per il ritorno in pista dopo vent’anni. “Sono felicissima di esserci. Non pensavo che sarebbe ricapitato, sono emozionata”, ha dichiarato prima di esibirsi al fianco di Simone Di Pasquale. Questi momenti hanno aggiunto un tocco di nostalgia e divertimento alla serata, ma non sono stati sufficienti a risollevare gli ascolti.

Confronto con altri programmi

I dati di ascolto della prima puntata di “Sognando Ballando Con Le Stelle” sono stati inferiori anche rispetto ad altre produzioni della Rai. Ad esempio, la prima puntata de “L’AcchiappaTalenti” dello scorso anno aveva registrato 2.667.000 telespettatori e un 17,2% di share. Anche il debutto de “Il Cantante Mascherato” nel 2023 aveva fatto meglio, chiudendo con 2.281.000 spettatori e un 17,9% di share. Questi confronti evidenziano una certa difficoltà per il nuovo format di Carlucci nel catturare l’attenzione del pubblico, un aspetto che potrebbe richiedere una riflessione da parte della produzione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!