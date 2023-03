Arrivano importanti novità su chi sarà il regista di Superman: Legacy

Superman: Legacy sarà il film che rappresenterà un nuovo inizio per il DC Universe. Lo scrittore dei DC Studios, Tom King ha le idee chiare su chi sarà il regista di questa nuova pellicola cinematografica. King, si è reso protagonista di alcune dichiarazioni molto interessanti sul futuro del film. Nel corso di un’intervista con il canale YouYube Comic Pop Returns, lo scrittore ha parlato della sua esperienza di lavoro per DC. Si è concentrato anche sul fatto che James Gunn, il co-capo dello studio incaricato di scrivere il film, potrebbe anche diventare il responsabile della regia.

Superman: Legacy sarà il primo film voluto e plasmato da James Gunn. Essendo questo un film di reset per l’intero DC Universe, si ripartirà da un giovane Clark Kent, con tutti i problemi di dover gestire la sua doppia vita di eroe e di giornalista dilettante al Daily Planet. Sfortunatamente per i fan, l’amatissimo Henry Cavill non potrà più indossare i panni del nostro amato Superman, poiché ci sarà bisogno di analizzare il personaggio in una fase della vita precedente a ciò che abbiamo visto negli ultimi anni. Sfortunatamente non abbiamo ancora notizie su chi sarà il fortunato attore che prenderà il suo posto.

Il progetto è stato annunciato per la prima volta nel corso di una presentazione a gennaio. Nel corso di questo evento, James Gunn e il co-presidente di DC Films, Peter Safran, hanno svelato il primo capitolo del loro nuovo universo. Il titolo di questo capitolo sarà Gods and Monsters e la lista di contenuti di debutto del franchise includerà anche Supergirl: Woman of Tomorrow. La storia ovviamente vedrà Kara Zor-El come protagonista, la cugina di Superman. Il personaggio ha vissuto esperienze totalmente differenti dal cugino, assistendo alla morte di persone care e alla distruzione del loro pianeta d’origine.

Attualmente, Superman: Legacy è l’unico progetto del nuovo universo ad aver ricevuto una data di pubblicazione precisa. Potremo assistere alla sua proiezione per la prima volta l’11 luglio 2025. Non ci resta quindi che attendere ulteriori novità e scoprire se effettivamente James Gunn ricoprirà anche il ruolo di regista del film.