Arriva su Netflix la terza stagione di Squid Game: ecco cosa è successo nella seconda

La terza e ultima stagione di Squid Game debutterà su Netflix il 27 giugno 2025, suscitando grande attesa tra i fan della serie. Per prepararsi all’arrivo di questi nuovi episodi, è utile ripercorrere gli eventi salienti della seconda stagione, che ha mantenuto alta la tensione e l’interesse del pubblico. Squid Game ha infatti registrato numeri straordinari in termini di visualizzazioni, diventando un fenomeno globale.

La ricerca di Gi-hun e il reclutatore

Tre anni dopo gli eventi della prima stagione, Gi-hun continua a essere ossessionato dalla ricerca del reclutatore degli Squid Game. Nonostante abbia vinto una somma considerevole, il suo desiderio di vendetta lo porta a spendere gran parte dei suoi guadagni nella speranza di rintracciare colui che lo ha coinvolto nel gioco mortale. La sua determinazione lo porta finalmente a trovare il reclutatore, con cui partecipa a un gioco che si conclude tragicamente: il reclutatore si suicida dopo la sconfitta.

L’alleanza con Jun-ho

Nel corso della stagione, Gi-hun stringe un’alleanza con Jun-ho, un detective che è anche il fratello del Front Man. Jun-ho, sopravvissuto a una caduta dall’isola, è anch’esso in cerca di risposte riguardo agli Squid Game. Grazie all’aiuto di un barcaiolo che lo ha soccorso, riesce a scoprire informazioni cruciali sul luogo in cui si svolgono i giochi. Unendo le forze, Gi-hun e Jun-ho riescono a ottenere un incontro con il Front Man, il quale, ironicamente, nonostante le dichiarazioni di voler porre fine ai giochi, entra a far parte della competizione.

I giochi e le alleanze

Gi-hun incontra Jung-bae, un amico d’infanzia, e insieme al Front Man, partecipano ai primi giochi. Durante le votazioni per decidere se continuare o meno la competizione, la maggioranza opta sempre per proseguire. Tuttavia, un voto di parità porta a una pausa per riflessione, creando un clima di tensione tra i partecipanti. Nel frattempo, Jun-ho, con l’aiuto di mercenari assoldati da Gi-hun, cerca di localizzare l’isola, ma uno dei mercenari scopre che il barcaiolo è una spia del Front Man. Prima che possa avvertire gli altri, viene ucciso dal Front Man stesso.

La ribellione sull’isola

Durante una notte di tensione sull’isola, scoppia una violenta lotta tra le due fazioni. Gi-hun, con l’astuzia, riesce a ingannare le guardie e a rubare le loro armi, dando inizio a una ribellione. Il Front Man, inizialmente coinvolto nella repressione, si trova a dover affrontare una situazione complessa. In un momento cruciale, uccide due ribelli e si presenta di fronte a Gi-hun con la maschera, ponendo fine alla rivolta con la morte di Jung-bae. Questo atto segna un punto di non ritorno, permettendo così il proseguimento degli Squid Game.

Con l’arrivo della terza stagione, i fan di Squid Game si preparano a scoprire come si concluderà questa avvincente storia di sopravvivenza e vendetta.

