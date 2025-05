Arriva nelle sale americane il thriller-horror Together con Alison Brie e Dave Franco

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il thriller-horror Together, con protagonisti Alison Brie e Dave Franco, debutterà il 30 luglio 2025 nei cinema statunitensi. Questo atteso film ha già catturato l’attenzione del pubblico grazie al trailer recentemente rilasciato, che offre un’anticipazione delle inquietanti vicende che coinvolgeranno la coppia protagonista. La pellicola promette di esplorare temi di amore e paura, mentre i due attori si trovano ad affrontare una serie di eventi sovrannaturali.

La trama di Together

Together racconta la storia di Tim e Millie, una coppia che decide di trasferirsi in campagna in cerca di una nuova vita. Tuttavia, la loro scelta si trasforma rapidamente in un incubo quando si trovano a fronteggiare situazioni inspiegabili e pericoli mortali. Il trailer suggerisce che la loro relazione sarà messa a dura prova da una minaccia misteriosa, costringendoli a lottare non solo per la loro sopravvivenza, ma anche per il loro amore. La tensione cresce mentre i due cercano di scoprire la verità dietro gli eventi inquietanti che li circondano, creando un’atmosfera di suspense che tiene gli spettatori con il fiato sospeso.

Il successo al Sundance Film Festival

Together ha fatto il suo debutto al Sundance Film Festival, dove ha suscitato un notevole interesse. La casa di distribuzione Neon ha acquisito i diritti del film per una cifra significativa di 17 milioni di dollari, un investimento che riflette la fiducia nel potenziale commerciale della pellicola. Neon ha già dimostrato di avere un occhio per i successi, avendo recentemente distribuito Longlegs, un film che ha riscosso un buon successo di critica e pubblico, con Nicolas Cage e Maika Monroe nel cast. Questo precedente successo potrebbe contribuire a generare aspettative elevate per Together.

Le reazioni della critica

Le prime recensioni di Together sono state entusiastiche, con il film che ha ottenuto un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes. Questo risultato è un indicativo dell’apprezzamento da parte dei critici, che hanno elogiato la pellicola per la sua capacità di mescolare elementi horror con una narrazione emotivamente coinvolgente. La presenza di Alison Brie e Dave Franco, entrambi noti per le loro performance di qualità, ha ulteriormente accresciuto l’interesse attorno al film.

Il cast e la produzione

Oltre alla coppia protagonista, il cast di Together include anche Damon Herriman, noto per il suo ruolo in Better Man. Alison Brie e Dave Franco non sono solo attori, ma hanno anche ricoperto il ruolo di produttori per il film, collaborando con Picturestart e altri nomi noti del settore come Erik Feig e Julia Hammer. Il team di produzione comprende anche Tim Headington e Max Silva di Tango, Andrew Mittman di 1.21 e Mike Cowap di Princess Pictures, tutti professionisti con una solida esperienza nel panorama cinematografico.

Il film Together si preannuncia come un’esperienza cinematografica intensa e avvincente, capace di attrarre gli amanti del genere horror e non solo. Con una trama avvincente e un cast di talento, il film è destinato a diventare uno dei titoli più discussi della stagione estiva.

