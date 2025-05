Arriva l’anime “In the Clear Moonlit Dusk”: il manga di Mika Yamamori si trasforma in serie animata

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’attesa per l’adattamento animato di “In the Clear Moonlit Dusk”, il popolare manga di Mika Yamamori, è finalmente giunta a una svolta. La serie, che debutterà a gennaio 2026, promette di portare sullo schermo una storia avvincente ambientata nel contesto scolastico, dove si intrecciano le vite di due studenti noti per il loro fascino androgino. Con la key visual già rivelata e un cast vocale di talento, l’aspettativa cresce tra i fan del genere.

La trama di “In the Clear Moonlit Dusk”: un incontro che cambia tutto

La storia di “In the Clear Moonlit Dusk” ruota attorno a Yoi Takiguchi, una studentessa che fin dalla scuola media è stata soprannominata “Principe” per il suo aspetto aristocratico e affascinante. Con una figura slanciata, una voce profonda e lineamenti ben definiti, Yoi riesce a catturare l’attenzione di chiunque la circondi, tanto che molti non si accorgono nemmeno del suo vero genere. Tuttavia, l’incontro con Kohaku Ichimura, un senpai altrettanto enigmatico e considerato un “principe” dalla comunità scolastica, segna un punto di svolta nella sua vita.

Questa nuova relazione, carica di emozioni e incertezze, porta Yoi a scoprire che per la prima volta qualcuno la vede realmente per ciò che è. La dinamica tra i due protagonisti esplora temi complessi come le aspettative di genere, l’identità e il romanticismo, offrendo uno spaccato delicato e intenso della loro crescita personale e dei legami che si formano tra di loro. La serie si preannuncia come un viaggio emozionante che invita a riflettere sulle sfide e le gioie dell’adolescenza.

Il team creativo dietro l’adattamento animato

L’adattamento di “In the Clear Moonlit Dusk” è curato dallo studio East Fish, con Yūsuke Maruyama alla regia. La composizione della serie è affidata a Ayumu Hisao, mentre il character design è realizzato da Hiroki Fukuda, noto per il suo lavoro in “Insomniacs After School”. La colonna sonora, un elemento fondamentale per trasmettere l’atmosfera della serie, è firmata da Tsubasa Ito, che ha già dimostrato il suo talento in “I May Be a Guild Receptionist”. Le musiche promettono di essere dolci e leggere, in perfetta sintonia con l’evocativa luce lunare richiamata dal titolo.

Il cast vocale: le voci dei protagonisti

I protagonisti della serie, Yoi Takiguchi e Kohaku Ichimura, saranno interpretati rispettivamente da Rei Ichinomiya e Ryōta Suzuki. Entrambi i doppiatori sono noti per la loro capacità di trasmettere l’ambiguità emotiva e il non detto che caratterizzano la storia. La loro interpretazione sarà fondamentale per dare vita a questi personaggi complessi e per rendere autentica l’esperienza di visione.

Il manga “In the Clear Moonlit Dusk”, serializzato dal 2020 sulla rivista Dessert di Kodansha, ha già trovato una sua audience in Italia grazie a Star Comics, che ha portato le avventure di Yoi e Kohaku nel nostro paese. Con l’arrivo dell’anime, le aspettative sono alte e i fan sono pronti a immergersi in questo racconto raffinato e sensibile, che promette di catturare non solo gli appassionati del genere shōjo, ma anche un pubblico più ampio.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!