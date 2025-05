Arriva il set LEGO Ideas Pixar Luxo Jr.: il simbolo dei film Pixar in mattoncini dal 1° giugno 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 1° giugno 2025 segnerà un’importante novità per gli appassionati di LEGO e Pixar: sarà disponibile il set LEGO Ideas Pixar Luxo Jr. Questo modello da esposizione, frutto della collaborazione tra il Gruppo LEGO e Pixar, permette ai fan di ricreare il celebre personaggio apparso per la prima volta nel 1986, simbolo di una generazione di film d’animazione che ha catturato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo.

Dettagli del set LEGO Ideas Pixar Luxo Jr.

Il set LEGO Ideas Pixar Luxo Jr. è composto da 613 pezzi, che consentono di costruire il famoso personaggio con i suoi caratteristici movimenti saltellanti e ondeggianti. Il prezzo consigliato per questo set è di 69,99 euro, un investimento accessibile per i collezionisti e i fan di tutte le età.

Un elemento distintivo di questo modello è la palla Pixar, che i fan potranno costruire e utilizzare come base per esporre Luxo Jr. Questo richiamo al celebre cortometraggio del 1986, in cui il personaggio gioca con la palla, renderà il set ancora più nostalgico per coloro che hanno amato i film Pixar fin dalla loro infanzia.

In aggiunta, la palla Pixar non è solo un oggetto decorativo, ma si apre per rivelare una serie di easter egg ispirati ad alcuni dei film più iconici di Disney e Pixar. Tra questi, si possono trovare riferimenti a titoli amati come Up, Gli incredibili, Ratatouille, Monsters & Co., Toy Story e Alla ricerca di Nemo, rendendo il set un vero e proprio scrigno di ricordi per i fan.

Il progetto di Toby Brett e il successo su LEGO Ideas

Il set LEGO Ideas Pixar Luxo Jr. è stato progettato dal fan londinese Toby Brett, che ha partecipato al programma LEGO Ideas. Questo programma consente ai fan di presentare le proprie idee per nuovi set, che possono poi essere trasformati in prodotti commerciali se ricevono un numero sufficiente di voti dalla community. Toby ha ottenuto ben 10.000 voti, un traguardo che ha dimostrato quanto il suo design intelligente e giocoso abbia colpito i membri della community LEGO.

Toby ha condiviso la sua passione per i film Pixar, affermando che questi hanno rappresentato una parte fondamentale della sua infanzia. La scelta di Luxo Jr. come soggetto del suo progetto è stata naturale, poiché il personaggio incarna il suo amore per l’animazione Pixar. Ha dedicato molto tempo a studiare immagini di Luxo Jr. per assicurarsi che il modello fosse il più fedele possibile alla versione originale vista sullo schermo, un impegno che ha sicuramente contribuito al successo del suo progetto.

Disponibilità e modalità di acquisto

Il modello da esposizione LEGO Ideas Pixar Luxo Jr. sarà disponibile per il pre-ordine a partire dall’8 maggio 2025, con la vendita ufficiale che inizierà il 1° giugno 2025. Gli appassionati potranno acquistare il set presso i LEGO Store e rivenditori selezionati in tutto il mondo, assicurandosi di non perdere l’opportunità di aggiungere questo pezzo unico alla propria collezione.

Con l’arrivo di questo set, LEGO e Pixar continuano a celebrare la creatività e l’immaginazione che caratterizzano i loro prodotti, offrendo ai fan un modo per interagire con i loro personaggi preferiti in un modo completamente nuovo.

