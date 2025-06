Arriva ‘Belve Crime’: il nuovo spin-off di Francesca Fagnani su Rai2

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nuova stagione della trasmissione ‘Belve‘ si arricchisce di un interessante spin-off intitolato ‘Belve Crime‘, in cui la giornalista Francesca Fagnani esplora le menti di colpevoli e protagonisti di crimini che hanno scosso l’opinione pubblica. La prima puntata andrà in onda martedì 10 giugno 2025, alle ore 21.20 su Rai2, e avrà come ospite Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. Questo nuovo format promette di offrire un’analisi profonda e coinvolgente delle storie di cronaca nera che hanno segnato il nostro Paese.

La struttura del programma

‘Belve Crime‘ si propone di andare oltre il semplice racconto di fatti di cronaca, cercando di comprendere le motivazioni e le emozioni di chi ha commesso reati o di chi è stato coinvolto in eventi tragici. Il programma si avvale di interviste esclusive a colpevoli e testimoni chiave, offrendo così uno sguardo intimo e diretto su situazioni che hanno lasciato un segno profondo nella società. Ogni episodio si concentrerà su un caso specifico, con un’attenzione particolare ai cold case e ai delitti che hanno suscitato un forte impatto emotivo nel pubblico.

Ad accompagnare Francesca Fagnani ci sarà Stefano Nazzi, un giornalista esperto in cronaca nera, che introdurrà ogni intervista con un racconto dettagliato della storia dell’ospite. Nazzi, noto per il suo stile incisivo e per i suoi lavori precedenti, come il podcast ‘Indagini‘, offrirà un contesto che aiuterà il pubblico a comprendere meglio le dinamiche del caso trattato. Questo approccio narrativo mira a coinvolgere gli spettatori, rendendo ogni episodio non solo informativo, ma anche emotivamente coinvolgente.

Il caso di Massimo Bossetti

La prima puntata di ‘Belve Crime‘ avrà come protagonista Massimo Bossetti, il quale è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, una vicenda che ha scosso l’Italia intera. La sentenza della corte d’Assise di Bergamo è stata confermata sia in appello che in Cassazione, ma Bossetti ha sempre sostenuto la propria innocenza. Questa intervista rappresenta un’opportunità unica per ascoltare la sua versione dei fatti, in un confronto diretto con Francesca Fagnani.

L’intervista, realizzata nel carcere di Bollate, si preannuncia intensa e rivelatrice. Bossetti avrà l’occasione di esporre la sua storia in modo dettagliato, rispondendo a domande dirette e affrontando le accuse che lo hanno portato a una condanna così severa. Questo dialogo rappresenta un’importante occasione per il pubblico di comprendere le complessità e le sfide legate a un caso di cronaca così mediatico e controverso.

Un nuovo approccio alla cronaca nera

‘Belve Crime‘ si distingue per il suo approccio innovativo alla cronaca nera, cercando di umanizzare i protagonisti di storie spesso ridotte a semplici titoli di giornale. Attraverso le interviste, il programma intende dare voce a chi ha vissuto esperienze drammatiche, sia come colpevole che come vittima. Questo approccio mira a stimolare una riflessione più profonda sulle dinamiche sociali e psicologiche che possono portare a comportamenti devianti.

La trasmissione si propone di affrontare temi complessi, come la giustizia, la verità e il dolore, in un contesto che invita il pubblico a interrogarsi su questioni etiche e morali. Con la guida esperta di Francesca Fagnani e il supporto di Stefano Nazzi, ‘Belve Crime‘ si prepara a diventare un punto di riferimento per chi è interessato a comprendere le sfide e le sfumature della cronaca nera italiana.

