Arnold Schwarzenegger rivela il suo film più redditizio: I gemelli e i progetti futuri

Arnold Schwarzenegger, icona del cinema d’azione e noto per i suoi ruoli in franchise celebri come Terminator e Predator, ha recentemente svelato un aspetto sorprendente della sua carriera cinematografica. Durante un’apparizione nel podcast Watch What Happens Live, l’attore ha rivelato che il film che gli ha fruttato maggiormente in termini economici è stato I gemelli, una commedia del 1988 in cui recita insieme a Danny DeVito. Questo film, sebbene meno noto rispetto ad altre sue opere, ha avuto un impatto finanziario significativo sulla sua carriera.

Il successo inaspettato di I gemelli

Nel corso della trasmissione, Schwarzenegger ha condiviso aneddoti interessanti riguardo alla produzione di I gemelli. L’attore ha spiegato che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, lui e DeVito non ricevettero un compenso iniziale per il film. “Con quello siamo andati dritti fino in banca”, ha affermato Schwarzenegger, sottolineando che la loro retribuzione era legata a una percentuale sugli incassi del film. Questo modello di pagamento si è rivelato estremamente vantaggioso, portando a guadagni inaspettati per entrambi gli attori.

Il film, che racconta la storia di due gemelli separati alla nascita, ha riscosso un notevole successo al botteghino, contribuendo a consolidare la reputazione di Schwarzenegger come attore versatile, capace di destreggiarsi tra azione e commedia. La chimica tra Schwarzenegger e DeVito è stata fondamentale per il successo del film, e i due attori hanno continuato a mantenere una solida amicizia anche dopo la fine delle riprese.

Il sequel mai realizzato: Triplets

Durante la stessa intervista, Schwarzenegger ha rivelato che era in programma un sequel intitolato Triplets, che avrebbe visto l’aggiunta di un terzo gemello, interpretato da Eddie Murphy. Tuttavia, il progetto non ha mai preso forma a causa della prematura scomparsa del regista Ivan Reitman, avvenuta poco prima dell’inizio delle riprese. Schwarzenegger ha espresso rammarico per la mancata realizzazione di questo sequel, che avrebbe potuto unire tre grandi nomi del cinema in una nuova avventura.

La notizia di Triplets ha suscitato l’interesse dei fan, che sperano ancora in un possibile ritorno di Schwarzenegger e DeVito sul grande schermo. Nonostante il progetto sia rimasto nel limbo, la possibilità di rivedere i due attori insieme in un altro film continua a stuzzicare l’immaginazione del pubblico.

Ritorni e progetti futuri

Recentemente, Schwarzenegger ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae insieme a Danny DeVito e all’ex primo ministro britannico Tony Blair. Nella didascalia, l’attore ha espresso il suo piacere nel rivedere vecchi amici e ha accennato a un imminente summit sul clima a Vienna, dove discuterà di iniziative per combattere l’inquinamento. Questo impegno riflette il lato attivista di Schwarzenegger, che ha dedicato parte della sua vita a questioni ambientali.

In un’intervista del 2024, DeVito ha lasciato intendere che ci potrebbero essere nuovi progetti in cantiere con Schwarzenegger. “Stiamo lavorando a qualcosa, un progetto che faremo insieme, un altro film”, ha dichiarato, confermando la loro amicizia e collaborazione. I fan sperano che questa nuova iniziativa possa portare a un’altra commedia memorabile, continuando la tradizione di I gemelli e celebrando il legame tra i due attori.

