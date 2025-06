Arnold Schwarzenegger racconta la reazione al nudo del figlio in The White Lotus

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Arnold Schwarzenegger, celebre attore e icona del cinema d’azione, ha recentemente partecipato al format “Actors on Actors” di Variety, dove ha condiviso aneddoti e riflessioni sulla sua carriera e sulla famiglia. Durante l’intervista, ha rivelato la sua reazione inaspettata nel vedere una scena audace di “The White Lotus“, serie di successo in cui recita anche suo figlio, Patrick Schwarzenegger. Questo momento ha suscitato un mix di sorpresa e umorismo, mettendo in luce il legame tra padre e figlio nel mondo dello spettacolo.

La reazione di Arnold Schwarzenegger al nudo di Patrick

Nel corso della conversazione, Arnold ha descritto l’emozione di assistere a una scena in cui Patrick appare completamente nudo. Con la sua tipica ironia, ha commentato: “Non riuscivo a crederci. Mi dicevo che stavo guardando lo show di mio figlio con il suo sedere in bella vista. E all’improvviso vedo il pisello. Ma che succede? È follia”. Queste parole, pronunciate con un sorriso, hanno rivelato il suo stupore e la sua sorpresa nel vedere il figlio seguire le sue orme nel mondo del cinema, affrontando situazioni simili a quelle che lui stesso ha vissuto in passato.

Arnold ha poi continuato a riflettere su come, in effetti, anche lui avesse girato scene audaci in film iconici come “Conan” e “Terminator“. “Poi mi sono detto che avevo fatto lo stesso in Conan e in Terminator, quindi non potevo lamentarmi. Ma è stato uno shock vederti seguire così da vicino le mie orme”, ha aggiunto, sottolineando il legame generazionale e le esperienze condivise tra padre e figlio.

Il ruolo di Patrick Schwarzenegger in The White Lotus

Nella terza stagione di “The White Lotus“, Patrick Schwarzenegger interpreta il personaggio di Saxon Ratliff, il primogenito di una famiglia benestante. La sua famiglia è composta dal patriarca Timothy, interpretato da Jason Isaacs, e dalla moglie Victoria, interpretata da Parker Posey. La serie, nota per le sue trame intriganti e i personaggi complessi, ha attirato l’attenzione del pubblico con le sue rappresentazioni audaci e provocatorie.

La scena specifica che ha colpito Arnold è quella in cui Saxon, desideroso di guardare un film pornografico, decide di attraversare la stanza completamente nudo per dirigersi in bagno, cercando di non farsi scoprire dal fratello minore Lochlan, interpretato da Sam Nivola. Questo momento, descritto come esilarante, è solo uno dei tanti esempi di come “The White Lotus” affronti temi di nudità e vulnerabilità in modo audace e provocatorio.

La nudità in The White Lotus: un tema ricorrente

La serie “The White Lotus” non è nuova all’inclusione di scene di nudo maschile, e la scena con Patrick Schwarzenegger non è un’eccezione. La nudità, in questo contesto, viene utilizzata per esplorare la vulnerabilità dei personaggi e le dinamiche familiari, creando momenti di comicità e introspezione. La presenza di scene audaci ha contribuito a rendere la serie un argomento di discussione tra critici e spettatori, evidenziando come la nudità possa essere utilizzata per raccontare storie più profonde.

La terza stagione ha continuato a ricevere recensioni positive, con molti che lodano la scrittura e le performance degli attori. La combinazione di umorismo e dramma ha reso “The White Lotus” un fenomeno culturale, attirando un pubblico variegato e stimolando conversazioni su temi come la ricchezza, il potere e le relazioni familiari.

