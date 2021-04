Army of the Dead: Zack Snyder pubblica un nuovo poster del film

Il regista Zack Snyder pubblica un nuovo poster del suo film “Army of the Dead” prossimamente su Netflix.

Army of the Dead: il poster beffardo di Zack Snyder

Dopo l’uscita del primo trailer di “Army of the Dead”, lo stesso Zack Snyder ha rilasciato un altro nuovo poster per il film. Infatti su Twitter il regista ha condiviso un’immagine che mostra quella che sembra essere una testa mozzata che indossa una sorta di maschera, fissata su un palo tenuto in alto da una mano che non pare essere nella forma migliore. Un poster che vuole stuzzicare gli animi e che vuol esprimere il concetto del “non sono quello che pensi che siano“.

Quello che Snyder intende per “non sono quello che pensi che siano” è oggetto di speculazione. Il primo film post-DC di Snyder, “Army of the Dead”, è stato descritto come un film di una rapina con degli zombi. Lo stesso autore però ha affermato che ci sono diversi generi che si sovrappongono e che forse ci saranno meno non-morti del previsto.

Una condivisione di generi

In un intervista rilasciata a Entertainment Weekly , Snyder ha detto riguardo la costruzione del film “È un vero e proprio film sulla rapina e con gli zombi, quindi è un genere su genere in un modo fantastico“. “Ti aspetti il ​​puro caos degli zombi, e lo ottieni al 100 percento. Ma ottieni anche questi personaggi davvero fantastici in un viaggio fantastico. Sorprenderà le persone il fatto che ci sia molto calore e una vera emozione.”

“Con Dawn of the Dead, abbiamo realizzato un film sugli zombi, ma abbiamo cercato di farlo fino in fondo con tutti quei tropi del genere“, ha aggiunto il regista. “È stato così divertente, quindi ho iniziato a pensare a quali fossero altri generi per cui la storia non trovava spazio. È questo il tono in cui ti diverti a giocare con un genere ma non lo prendi in giro – è una linea sottile. ”

Il cast del film

“Army of the Dead” è interpretato da Dave Bautista (Guardians of the Galaxy), Ella Purnell (Sweetbitter, Kick-Ass 2), Omari Hardwick (Power, Kick-Ass), Theo Rossi (Luke Cage), Ana De La Reguera (Cowboys e Aliens, Narcos), Huma Qureshi (Viceroy’s House, Gangs of Wasseypur), Hiroyuki Sanada (Avengers: Endgame, Westworld), Garret Dillahunt (Fear the Walking Dead, Deadwood), Raúl Castillo (Seven Seconds, Looking), Nora Arnezeder ( Mozart in the Jungle, Origin), Matthias Schweighöfer (You Are Wanted, The Most Beautiful Day), Samantha Win (Arrow, Wonder Woman) e Rich Cetrone (300, Batman v Superman: Dawn of Justice).

“Army of the Dead” dovrebbe arrivare su Netflix il 21 maggio.

Francesca Reale

13/04/2021