Army of the Dead, il trailer del nuovo film di Zack Snyder

Il regista di Justice League ha presentato il trailer del suo ultimo lavoro “Army of the Dead”

Il trailer italiano di “Army of the Dead”

Chiuso definitivamente il capitolo Justice League il regista Zack Snyder è pronto a buttarsi nel suo prossimo progetto, stavolta alle prese con un’apocalisse zombie. “Army of the Dead” debutterà su Netflix il 21 maggio dopo un passaggio in alcune sale cinematografiche (almeno quelle americane) e racconta di un gruppo di mercenari capitanati da Dave Bautista che organizza la rapina di un casinò in una Las Vegas infestata dagli zombie.

Il trailer è stato presentato dallo stesso Snyder con uno speciale evento digitale pensato per giornalisti e fan selezionati in tutto il mondo. Tra i presenti anche Dave Bautista che ha dichiarato:

“Volendo allontanarmi dai ruoli d’azione, all’inizio non ero molto interessato al film. Ma dopo aver capito che non era solo una storia di zombie, ma che era anche un heist e un family drama, ho capito che dovevo esserci”, ha dichiarato l’ex wrestler. “E poi, volevo lavorare con Snyder da anni, perché per me il suo 300 è stato rivoluzionario”.

Le parole di Snyder

“Il primo film che ho diretto è stato “Dawn of the Dead” e già allora avevo cercato di fondere la mia passione per il genere zombie con un discorso sociale più profondo”, spiega Snyder”. “Poi è venuta l’idea di questo, che però è stata accantonata per un po’’di anni. Quando l’ho ripresa in mano, fortunatamente abbiamo avuto la possibilità di giocare con tanti stili e anche di divertirci parecchio, sovvertendo le aspettative”.

Nel cast oltre a Dave Bautista sono presenti anche Ella Purnell, Omari Hardwick, Garret Dillahunt, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro, Raúl Castillo e Huma Qureshi

Di seguito il trailer ufficiale:

Luca Francesconi

13/04/2021