Army of the dead: rilasciata la data di uscita del nuovo film di Zack Snyder

Il film sulla rapina del secolo con gli zombie di Zack Snyder, “Army of the Dead“, uscirà il 21 maggio su Netflix.

Army of the Dead: l’annuncio

Il regista ha annunciato la notizia domenica tramite Twitter insieme al poster ufficiale del film, aggiungendo che giovedì è in arrivo un trailer.

“Army of the Dead” è stato annunciato per la prima volta nel 2008 come sequel de “L’alba dei morti viventi” del 2004, con Universal Studios e Warner Bros. produttori e Matthijs van Heijningen Jr. alla regia. Tuttavia, il progetto non è mai decollato ed è stato acquisito da Netflix nel gennaio 2019, con Snyder a bordo per dirigere. Snyder ha anche scritto la sceneggiatura basata sulla sua stessa storia, insieme a Shay Hatten e Joby Harold.

Le informazioni che sappiamo finora

“Army of the Dead” segue un gruppo di mercenari mentre tentano una rapina in un casinò di Las Vegas durante un’epidemia di zombi. Il cast è composto da Dave Bautista nei panni di Scott Ward, Ella Purnell nei panni di Kate Ward, Ana de la Reguera nei panni di Cruz, Garret Dillahunt nei panni di Frank Peters, Raúl Castillo nei panni di Mikey Guzman, Omari Hardwick nei panni di Vanderohe, Tig Notaro nei panni di Marianne Peters, Nora Arnezeder nei panni di Lily ( The Coyote), Matthias Schweighöfer come Ludwig Dieter, Samantha Win come Chambers, Theo Rossi come Burt Cummings, Huma Qureshi come Geeta, Hiroyuki Sanada come Hunter Bly e Richard Cetrone come Zeus.

Sono in lavorazione anche un film prequel e una serie televisiva anime per espandere “Army of the Dead” in un franchise. Matthias Schweighöfer reciterà e dirigerà il film prequel.

“Army of the Dead” è prodotto dalla società di produzione di Snyder The Stone Quarry, che ha fondato con sua moglie Deborah Snyder e il loro partner di produzione Wesley Coller.

Federica Contini

22/02/2021