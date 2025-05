Ariel Winter racconta il suo percorso dopo Modern Family e il bullismo online

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Ariel Winter, nota per il suo ruolo di Alex Dunphy nella celebre sitcom “Modern Family“, ha condiviso la sua esperienza con il bullismo online durante la sua crescita come giovane attrice. Oggi, a 27 anni, Winter riflette su come le critiche ricevute durante il suo periodo nella serie abbiano influenzato la sua autostima e la sua vita personale. La sua storia offre uno spaccato importante su come il mondo dello spettacolo possa essere difficile, specialmente per i giovani.

L’impatto del bullismo online sulla vita di Ariel Winter

Durante le undici stagioni di “Modern Family“, che ha debuttato nel 2009, Ariel Winter ha dovuto affrontare una serie di commenti negativi riguardanti il suo aspetto fisico. In un’intervista rilasciata a PEOPLE, ha rivelato che le critiche erano pervasive e costanti. “Era ovunque”, ha dichiarato, descrivendo come le persone adulte scrivessero articoli su di lei, spesso con toni denigratori. Winter ha ricordato di aver letto titoli che la descrivevano in modi offensivi, come “grassa sgualdrina” o insinuando che fosse incinta. Queste esperienze, avvenute quando aveva solo 14 anni, hanno avuto un impatto profondo sulla sua autostima. “Ha danneggiato completamente la mia autostima”, ha confessato, evidenziando quanto fosse difficile per lei accettare se stessa in un periodo così vulnerabile della sua vita.

La giovane attrice ha spiegato che il bullismo online le ha fatto comprendere, anche in giovane età, cosa significhi essere oggetto di odio da parte di molte persone. “Non importa cosa stessi passando, ero un bersaglio”, ha affermato, rivelando la difficoltà di guardarsi allo specchio e accettare la propria immagine. Queste esperienze hanno segnato un capitolo difficile della sua vita, ma hanno anche contribuito a formare la persona che è oggi.

La vita di Ariel Winter dopo Modern Family

Dopo la conclusione di “Modern Family” nel 2020, Ariel Winter ha deciso di allontanarsi da Los Angeles, insieme al fidanzato Luke Benward, per vivere in un ambiente più tranquillo e lontano dalla frenesia di Hollywood. Winter ha sottolineato che, sebbene si sia trasferita, non ha abbandonato l’industria cinematografica. Anzi, ha trovato una nuova prospettiva vivendo lontano dai riflettori, il che le ha permesso di rifocalizzare la sua vita e la sua carriera.

La giovane attrice ha continuato a recitare, ma ha anche intrapreso un nuovo percorso professionale. Winter ha iniziato a collaborare con un’organizzazione chiamata SOSA , che si dedica a proteggere i bambini dai predatori online. “Tecnicamente, sì, sono una sopravvissuta. Ne ho passate di tutti i colori”, ha dichiarato, riconoscendo le sue esperienze passate. Tuttavia, ha anche sottolineato che molte altre persone affrontano situazioni ben più gravi, e il suo obiettivo è quello di aiutare gli altri e portare attenzione su chi ha bisogno di supporto.

L’impegno di Ariel Winter per il benessere degli altri

L’impegno di Ariel Winter con SOSA rappresenta un aspetto significativo della sua vita attuale. La sua esperienza personale con il bullismo online l’ha spinta a voler fare la differenza per i più vulnerabili. Winter ha affermato che definirsi una “sopravvissuta” può distoglierla dal suo vero scopo, che è quello di aiutare gli altri. La sua determinazione a utilizzare la sua voce e la sua piattaforma per sensibilizzare su temi importanti come la protezione dei bambini online è un esempio di come le esperienze difficili possano trasformarsi in opportunità di crescita e aiuto per gli altri.

Ariel Winter continua a lavorare nel mondo dello spettacolo, ma il suo impegno sociale dimostra che la sua vita va oltre il palcoscenico. La sua storia è un richiamo alla resilienza e alla capacità di affrontare le avversità, trasformando il dolore in un’opportunità per aiutare chi si trova in situazioni simili.

