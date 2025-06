Arianna David racconta la sua battaglia contro l’anoressia e il drammatico momento di crisi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Arianna David, ex Miss Italia, torna a raccontare la sua difficile esperienza con l’anoressia durante la trasmissione “Storie al Bivio Show“, in onda su Rai 2 il 1 luglio 2025. In questa puntata, con grande coraggio, condivide per la prima volta un episodio che segna il culmine della sua sofferenza, offrendo uno spaccato della sua vita che ha toccato il fondo. La sua testimonianza non è solo un racconto personale, ma un messaggio di speranza per chi vive situazioni simili.

Il momento più buio della malattia

Arianna David ha descritto il periodo più critico della sua malattia come un momento di grande disperazione. “Quando la sofferenza era intollerabile, una sera ho fatto una corsa per buttarmi dal balcone di casa mia”, ha rivelato. Questo drammatico gesto è stato interrotto dall’intervento tempestivo del marito, David Liccioli, che è riuscito a salvarle la vita. Questo episodio mette in luce non solo la gravità della sua condizione, ma anche l’importanza del supporto e della presenza di una persona amata nei momenti di crisi.

La storia d’amore con David Liccioli

David Liccioli, marito di Arianna, ha avuto un ruolo cruciale nel suo percorso di guarigione. I due si sono uniti in matrimonio nel 2017, dopo aver superato insieme le difficoltà del passato. Arianna ricorda con tristezza le relazioni tossiche che l’hanno preceduta, inclusa quella con il padre dei suoi figli, che l’ha lasciata in una situazione di grande vulnerabilità e debiti. “Il padre dei miei figli mi lasciò da un giorno all’altro piena di debiti”, ha dichiarato, evidenziando le difficoltà che ha dovuto affrontare.

Dopo questa esperienza, Arianna ha incontrato un altro uomo, apparentemente gentile, che si è rivelato un carnefice. “Quell’uomo divenne il mio carnefice”, ha affermato, sottolineando la sua lotta interiore e il senso di colpa che l’ha accompagnata. La forza di denunciare l’abuso subito è stata una tappa fondamentale nel suo percorso di recupero, un passo verso la libertà e la ricostruzione della sua vita.

La rinascita e la serenità ritrovata

Oggi, Arianna David si sente finalmente serena e in pace con se stessa. In una precedente intervista, ha affermato: “Sono serena, sono contenta. Finalmente ho iniziato a prendermi cura della parte di me che avevo un po’ accantonato”. Questo nuovo stato d’animo è il risultato di un lungo percorso di guarigione, supportato dall’amore e dalla comprensione del marito, che ha accolto non solo lei, ma anche i suoi figli, contribuendo a creare un ambiente familiare sano e amorevole.

La storia di Arianna David è un esempio di resilienza e speranza. La sua testimonianza offre uno spunto di riflessione su quanto possa essere importante il supporto di una persona cara nei momenti di difficoltà e su come sia possibile ricostruire la propria vita dopo aver affrontato esperienze traumatiche.

