Ariana Grande protagonista del nuovo sequel di “Ti presento i miei”: tutte le novità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Ariana Grande, celebre cantante e attrice, si prepara a tornare sul grande schermo con un nuovo progetto cinematografico. Dopo il grande successo di “Wicked“, che ha conquistato il pubblico e la critica, la star sarà tra i protagonisti del sequel di “Ti presento i miei“, una commedia che ha segnato un’epoca. Questo nuovo capitolo, diretto da John Hamburg, promette di riportare sullo schermo i volti noti del film originale, creando così un mix di nostalgia e freschezza.

Il cast del sequel di “Ti presento i miei”

Il sequel di “Ti presento i miei” è atteso nelle sale il 25 novembre 2026. John Hamburg, già noto per il suo lavoro nel settore delle commedie, non solo dirigerà il film, ma si occuperà anche della sceneggiatura. La presenza di Ariana Grande nel cast si aggiunge a quella di attori di fama come Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo e Blythe Danner, che hanno già fatto parte dei film precedenti.

Ariana interpreterà un nuovo personaggio, i cui dettagli non sono stati ancora rivelati. Questo elemento di mistero suscita curiosità tra i fan, che attendono con ansia di scoprire come si inserirà nel contesto della storia. La produzione del film sarà supportata da nomi di spicco nel panorama cinematografico, tra cui Jane Rosenthal e Robert De Niro attraverso la loro Tribeca Productions, e Jay Roach, Ben Stiller e John Lesher tramite la Red Hour Films.

La storia di “Ti presento i miei” e il suo successo

“Ti presento i miei” è una commedia che ha debuttato nel 2000, ottenendo un incasso di 330 milioni di dollari a livello globale. Il film ha dato vita a due sequel, “Mi presenti i tuoi?” nel 2004 e “Vi presento i nostri” nel 2010, contribuendo a un totale di oltre 1,13 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo. La trama ruota attorno alle dinamiche familiari e agli incontri tra generazioni, elementi che hanno reso la saga amata da diverse generazioni.

La scelta di riprendere questa storia dimostra il potere duraturo dei temi trattati e l’affetto che il pubblico nutre per i personaggi. Con l’aggiunta di Ariana Grande, il film si propone di attrarre non solo i fan della saga originale, ma anche una nuova generazione di spettatori, grazie al carisma e al talento della giovane artista.

Collaborazione con Universal e il successo di “Wicked”

Ariana Grande ha già dimostrato il suo valore come attrice nel mondo del cinema con “Wicked“, il musical di Broadway che ha riscosso un enorme successo. La prima parte del film ha incassato circa 800 milioni di dollari a livello mondiale, e la star ha ricevuto diverse nomination prestigiose, tra cui quelle agli Oscar, ai Golden Globe, ai SAG e ai BAFTA per la sua interpretazione nel ruolo di Glinda.

Con la sua partecipazione al sequel di “Ti presento i miei“, Ariana Grande continua a consolidare la sua carriera nel mondo del cinema, collaborando nuovamente con Universal. I produttori sperano di replicare il successo ottenuto con “Wicked” anche con il nuovo capitolo della commedia, rendendo il film un evento atteso da tutti gli appassionati di cinema e musica.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!