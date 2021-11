Ariana Grande e Cynthia Erivo insieme nel musical “Wicked”

Ariana Grande e Cynthia Erivo sfideranno presto la gravità per entrare a fare parte del magico mondo de “Il mago di Oz“.

Ariana Grande e Cynthia Erivo nei panni di Glinda ed Elphaba

Ariana Grande ed Cynthia Erivo interpreteranno rispettivamente Glinda ed Elphaba, nell’adattamento per il grande schermo del musical vincitore del Tony Award “Wicked”, diretto dal regista di “Sognando a New York” (2021) Jon M. Chu per Universal.

Le star hanno annunciato i loro casting nei rispettivi post su Instagram, giovedì scorso.

La Grande posta la foto della composizione floreale rosa e verde (i colori caratteristici di Glinda ed Elphaba) inviata alla Erivo, nella quale si legge sul biglietto:

“Cara Cynthia, l’onore non inizia nemmeno a coprirlo. Non vedo l’ora di abbracciarti. Ci vediamo a Oz”.

Entrambe le star sono vere veterane del musical. Ariana Grande vincitrice di un Grammy, ha iniziato a Broadway nel musical “13” (2016) e ha recitato in spettacoli come “Victorious” (2010) e il prossimo film in uscita a dicembre di Adam McKay, “Don’t Look Up”.

Cynthia Erivo, d’altra parte, è vicina allo status di EGOT, avendo ricevuto un Tony, un Grammy e un Emmy Award per il ruolo di Celie nel revival 2015-2017 di “The Colour Purple”.

Il prequel di “Il mago di Oz”

Un prequel di “Il mago di Oz“, “Wicked” racconta la storia di tutto ciò che ha portato all’arrivo di Dorothy a Oz.

Nella sua prima messa in scena a Broadway, Idina Menzel e Kristin Chenoweth hanno interpretato i due personaggi, che sarebbero diventate Elphaba la strega cattiva dell’ovest e Glinda la strega buona.

Il musical ha incassato oltre 1.3 miliardi di dollari nel corso degli ultimi 18 anni a Broadway. Dopo una lunga pausa a causa della pandemia, “Wicked” ha finalmente ripreso gli spettacoli dal vivo.

Un film in preparazione da molto tempo

L’adattamento cinematografico di “Wicked” è stato realizzato già da molto tempo, ma recentemente i lavori per la realizzazione sono stati interrotti dalla partenza di Stephen Daldry, importante regista britannico, che a causa di conflitti di programmazione si è ritirato dal musical lo scorso ottobre.

Stephen Schwartz, compositore della musica e dei testi dello spettacolo di Broadway, sta adattando la sceneggiatura con Winnie Holzman. Marc Platt, che ha prodotto il musical di Broadway, produrrà anche il film.

Eleonora De Sanctis

05/11/2021