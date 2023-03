Ari Folman riceverà il Premio alla carriera 2023 nella 27esima edizione di “Cartoons On The Bay”

In queste ultime ore sta circolando la notizia secondo cui Ari Folman, sceneggiatore e compositore israeliano, riceverà il Premio alla Carriera nella 27esima edizione di “Cartoons On The Bay, International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts”. Si tratta di un evento organizzato dalla Rai e da Rai Com che quest’anno torna a Pescara dal 31 maggio al 4 giugno 2023.

Ari Folman riceverà il Premio alla Carriera 2023. Nato nel 1962 ad Haifa lo sceneggiatore e compositore frequenta la Tel Aviv Film School. Uno dei suoi più grandi lavoro è senza ombra di dubbio Comfortably Numb, scritto e diretto con con Ori Sivan nel 1991. Si tratta di un documentario che parla di un viaggio notturno a Tel Aviv durante gli attacchi iracheni della Prima Guerra del Golfo.

Comfortably Numb si presenta come un successo incredibile tanto che per questo lavoro Ari Folman riceve il Premio Ophir dell’Accademia israeliana del cinema e il Jerusalem Film Festival come Miglior Documentario. Nel 1996, sempre in collaborazione con Ori Sivan scrive e dirige Clara Hakedosha.

Anche questo film conferirà ad Ari Folman 6 Premi Ophir. Tra questi citiamo il Miglior Film e Miglior Regista, oltre al Premio Speciale della Giuria al Festival di Karlovy Vary. Altri due Premi Ophir vengono vinti nel 2002, anno in cui lo sceneggiatore e regista israeliano scrive Made in Israel.

Nel 2008 presenta al Festival di Cannes il documentario Valzer con Bashir che nel 2009 vince il Golden Globe come miglior film straniero. Valzer con Bashir viene poi nominato anche ai Premi Oscar come miglior film straniero. Anche questo film si rivela come un successo incredibile, dal momento che vince 26 premi in tutto il mondo.

Tra i tanti riconoscimenti ricevuti possiamo citare il Premio Miglior Regista Documentari al Directors Guild of America e 6 Premi Ophir, tra cui Miglior Film, Regista e Sceneggiatura. Nel 2013 dirige The Congress, presentato come film d’apertura al Festival di Cannes e nel 2021 scrive, oltre che dirige, Anna Frank e il diario segreto.