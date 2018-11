Aretha Franklin: documentario in arrivo nel 2019

C’è voluto quasi una metà di secolo per ottenere un documentario che rendesse in modo appropriato la statura musicale di Aretha Franklin, ma ora il concert film sulla cantante statunitense sembra ormai esser prossimo a prender corpo. A sei mesi dalla morte della regina del soul, l’industria cinematografica sembra essersi attivata tutta e mostra fibrillazione per l’uscita del concert film, “Amazing Grace“, previsto per il 2019.

Aretha Franklin: “Amazing Grace” già in odore di Oscar



Filmato ben quarantasei anni fa, il documentario “Amazing Grace” ha affrontato una lunga e tumultuosa gestazione: girato nel lontano ’76 da Sydney Pollack al New Temple Missionary Baptist Church di Los Angeles, i filmati originali furono impilati e messi da parte dalla Warner Bros, allora conscia dei limiti effettivi della tecnologia in campo cinematografico. Durante le registrazioni erano infatti sorte perplessità e difficoltà tecniche, con l’impossibilità di fondo di lavorare in maniera corretta il materiale – ciononostante proprio l’audio del concerto fu in seguito fonte da cui la Franklin attinse per la realizzazione di nuovi album.

Alan Elliott, amico di Pollack, acquistò anni dopo il filmato, ma non fu in grado di acquistare una piccola parte di diritti. Un ulteriore stop giunse nel 2015, con la stessa Franklin a opporsi alla proiezione del documentario: la donna rifiutò fermamente ogni possibilità di distribuzione, arrivando a bloccare una première già fissata al Telluride Film Festival. Questione rimasta spinosa per molti anni e tensione altissima che si è attenuato solo negli ultimi tempi, di pari passo con l’aggravarsi della malattia della donna.

Grande fermento, come accennato, nell’industria cinematografica: il documentario, che avrà una release limitata – al momento – a pochi cinema tra Los Angeles e New York, pare sia stato preso in considerazione dall’Academy per un’eventuale nomination come Miglior Documentario proprio per la premiazione Oscar del 2019. Già in odore di grandi riconoscimenti, “Amazing Grace” vede il proprio debutto il prossimo lunedì, in occasione del DOC NYC Festival.

Simone Stirpe