Archiviata la causa che minacciava la distribuzione internazionale di Superman di James Gunn

Il film “Superman“, scritto e diretto da James Gunn, potrà finalmente raggiungere le sale cinematografiche di tutto il mondo questa estate, senza ostacoli legali. La causa intentata dagli eredi di Joseph Shuster, co-creatore del leggendario supereroe, è stata archiviata giovedì, aprendo la strada alla distribuzione del film.

La causa contro Warner Bros Discovery e DC Comics

Warren Peary, nipote di Joseph Shuster, aveva avviato un’azione legale contro Warner Bros Discovery e DC Comics, sostenendo che la distribuzione del nuovo film dovesse essere bloccata. Secondo Peary, la casa di produzione avrebbe violato le leggi sul copyright in diverse nazioni, tra cui Regno Unito, Australia, Canada e Irlanda. L’accusa principale era che Warner Bros stesse continuando a sfruttare opere protette da copyright senza il necessario permesso, continuando a incassare diritti che non avrebbero più dovuto spettare loro.

La questione legale è stata esaminata dal giudice Jesse Furman, il quale ha stabilito che non era possibile procedere con il caso, poiché le accuse riguardavano leggi di paesi esteri e non quelle statunitensi. Questa sentenza ha di fatto messo fine alle aspirazioni degli eredi di Shuster di bloccare la distribuzione del film, permettendo così a Warner Bros di procedere senza ulteriori intoppi.

La posizione di Warner Bros Discovery

Un portavoce di Warner Bros Discovery ha commentato la decisione, ribadendo che “DC controlla tutti i diritti relativi a Superman“, sottolineando la solidità della posizione legale della compagnia. La questione dei diritti di Superman è stata al centro di numerose dispute legali nel corso degli anni. La controversia ha radici profonde, risalenti al 1938, quando Jerome Siegel e Joseph Shuster cedettero i diritti sul personaggio per una somma di 130 dollari. Nel 1992, i familiari di Shuster raggiunsero un accordo con DC, che prevedeva un pagamento annuale di 25.000 dollari per chiudere le richieste relative al controllo del personaggio.

Il cast e la produzione del film

“Superman” è prodotto da Peter Safran e James Gunn, i quali sono anche i responsabili dei DC Studios. Gunn ha scritto e diretto il film, basato sul personaggio iconico creato da Jerry Siegel e Joe Shuster. Il cast include attori di spicco come David Corenswet, noto per i suoi ruoli in “Twisters” e “Hollywood“, e Rachel Brosnahan, celebre per “The Marvelous Mrs. Maisel“, che interpreterà Lois Lane. Nicholas Hoult, famoso per la saga di “X-Men” e “Giurato numero 2“, vestirà i panni di Lex Luthor.

Il film vanta un cast ricco e variegato, con la partecipazione di Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. La produzione esecutiva è affidata a Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther.

Gunn ha scelto di collaborare con un team di fidati professionisti, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy. Inoltre, il montaggio del film è stato curato da William Hoy, Jason Ballantine e Craig Alpert, tutti nomi noti nel panorama cinematografico.

Con la causa archiviata, il film “Superman” si prepara a conquistare il grande schermo, portando con sé l’eredità di uno dei supereroi più amati di sempre.

